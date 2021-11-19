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Позашляховик Audi Q5 перевели на електрику, але купити його зможуть не всі

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П'ятниця 19 листопада 2021 10:52
Позашляховик Audi Q5 перевели на електрику, але купити його зможуть не всі Електричний кросовер Audi Q5 e-tron (Фото: autonocion.com)
Автор: Олександр Мороз

Новий кросовер Audi Q5 e-tron, розроблений виключно для китайського ринку, не має нічого спільного з однойменним автомобілем з ДВЗ, що продається в іншому світі. Адже в основі електромобіля лежить модульна платформа MEB.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на AutoNocion.

Позашляховик Audi Q5 перевели на електрику, але купити його зможуть не всі

При розробці нового Audi Q5 e-tron німецька марка не стала занадто обтяжуватися, розтягнувши молодшенький Q4 e-tron. Надбавка у 201 міліметр дозволила збільшити колісну базу до 2 965 міліметрів. При цьому електричний "ку-п'ятий" з габаритами 4,87 на 1,86 метра може похвалитися просторим салоном, що вміщає на трьох рядах сидінь до 7 осіб.

Позашляховик Audi Q5 перевели на електрику, але купити його зможуть не всі

До послуг пасажирів другого ряду - підігрів сидінь і власна зона клімат-контролю. Максимальний об'єм багажника зі складеними задніми рядами-1825 літрів проти 1490 літрів у Q4.

Позашляховик Audi Q5 перевели на електрику, але купити його зможуть не всі

Технічно обидві моделі теж ідентичні. Базовий Audi Q5 35 e-tron оснащений єдиним електромотором на задній осі потужністю 180 кінських сил. У версії Audi Q5 40 e-tron двигун вже потужніший - на 204 сили.

Позашляховик Audi Q5 перевели на електрику, але купити його зможуть не всі

У топ-виконанні Audi Q5 50 e-tron quattro автомобіль оснащений двома електромоторами (109 к.с. спереду і 204 к.с. ззаду) і фірмовою системою повного приводу. Батарея ємністю 83,4 кВт·год забезпечує позашляховика запас ходу на одній зарядці в 520 км по застарілому циклу NEDC.

Позашляховик Audi Q5 перевели на електрику, але купити його зможуть не всі

Виробляти Audi Q5 e-tron на одному конвеєрі з ID-моделями Volkswagen буде спільне підприємство SAIC-Volkswagen. Ціни поки не оголошені. Не передбачається, що цю модель можна буде купити за межами Китаю.

Позашляховик Audi Q5 перевели на електрику, але купити його зможуть не всі

Нагадаємо, що Audi оновила розкішний седан A8. Вперше флагман з Інгольштадта пропонується з пакетом S Line.

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Audi Audi e-tron
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