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Внедорожник Audi Q5 перевели на электричество, но купить его смогут не все

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Пятница 19 ноября 2021 10:52
Внедорожник Audi Q5 перевели на электричество, но купить его смогут не все Электрический кроссовер Audi Q5 e-tron (Фото: autonocion.com)
Автор: Александр Мороз

Новый кроссовер Audi Q5 e-tron, разработанный исключительно для китайского рынка, не имеет ничего общего с одноименным автомобилем c ДВС, продаваемым в остальном мире. Ведь в основе электромобиля лежит модульная платформа MEB.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AutoNocion.

Внедорожник Audi Q5 перевели на электричество, но купить его смогут не все

При разработке нового Audi Q5 e-tron немецкая марка не стала слишком утруждаться, растянув младшенький Q4 e-tron. Прибавка в 201 миллиметр позволила увеличить колесную базу до 2 965 миллиметров. При этом электрический "ку-пятый" с габаритами 4,87 на 1,86 метра может похвалиться просторным салоном, вмещающим на трех рядах сидений до 7 человек.

Внедорожник Audi Q5 перевели на электричество, но купить его смогут не все

К услугам пассажиров второго ряда — подогрев сидений и собственная зона климат-контроля. Максимальный объем багажника со сложенными задними рядами — 1825 литров против 1490 литров у Q4.

Внедорожник Audi Q5 перевели на электричество, но купить его смогут не все

Технически обе модели тоже идентичны. Базовый Audi Q5 35 e-tron оснащен единственным электромотором на задней оси мощностью 180 лошадиных сил. У версии Audi Q5 40 e-tron двигатель уже помощнее - на 204 силы.

Внедорожник Audi Q5 перевели на электричество, но купить его смогут не все

В топ-исполнении Audi Q5 50 e-tron quattro автомобиль оснащен двумя электромоторами (109 л.с. спереди и 204 л.с. сзади) и фирменной системой полного привода. Батарея емскостью 83,4 кВт·ч обеспечивает внедорожника запас хода на одной зарядке в 520 км по устаревшему циклу NEDC.

Внедорожник Audi Q5 перевели на электричество, но купить его смогут не все

Производить Audi Q5 e-tron на одном конвейере с ID-моделями Volkswagen будет совместное предприятие SAIC-Volkswagen. Цены пока не объявлены. Не предполагается, что эту модель можно будет купить за пределами Китая.

Внедорожник Audi Q5 перевели на электричество, но купить его смогут не все

Напомним, что Audi обновила роскошный седан A8. Впервые флагман из Ингольштадта предлагается с пакетом S Line.

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