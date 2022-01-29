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Як 70 років їздити без прав і не попастися поліції: досвід винахідливого пенсіонера

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Субота 29 січня 2022 19:12
Як 70 років їздити без прав і не попастися поліції: досвід винахідливого пенсіонера Mini One 83-річного водія-самоучки (Фото: facebook.com)
Автор: Константин Широкун

Офіцери поліції невеликого містечка Булуелл у Великобританії зловили 83-річного чоловіка, який водить машину без прав з 12 років. Підданий англійської корони також ніколи не купував автомобільну страховку.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook поліції Булуелла.

Чоловік, якого раніше ніколи не зупиняла поліція, був спійманий після семи десятиліть незаконного водіння. "Безправний" англієць перебував за кермом синього Mini One. Цікаво, що за свої 70 років водійського стажу він жодного разу не потрапляв у ДТП. В іншому випадку його хитрість була б розкрита значно раніше.

Як 70 років їздити без прав і не попастися поліції: досвід винахідливого пенсіонераПоліцейські не повідомляють, що надалі чекає на 83-річного водія і яка міра покарання йому покладена. Ймовірно, досвідченому водієві-самоучці доведеться щонайменше заплатити штраф за їзду без водійського посвідчення і страхового поліса.

Щоб надалі продовжити керувати легковим автомобілем, йому все ж доведеться відправитися в автошколу. Благо, в Англії немає ніяких обмежень за віком, в якому можна навчатися керуванню.

Раніше ми повідомляли, які номерні знаки не розпізнають поліцейські патрулі-фантоми. Відповідною інформацією поділилися в МВС.

Нагадаємо, що ми підібрали автомобілі, у яких ви не зможете знайти запасне колесо. На його розташування впливає безліч факторів: розподіл ваги, аеродинаміка, компонування.

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