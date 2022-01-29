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Как 70 лет проездить без прав и не попасться полиции: опыт изобретательного пенсионера

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Суббота 29 января 2022 19:12
Как 70 лет проездить без прав и не попасться полиции: опыт изобретательного пенсионера Mini One 83-летнего водителя-самоучки (Фото: facebook.com)
Автор: Константин Широкун

Офицеры полиции небольшого городка Булуэлл в Великобритании поймали 83-летнего мужчину, который водит машину без прав с 12 лет. Подданный английской короны также никогда не покупал автомобильную страховку.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook полиции Булуэлла.

Мужчина, которого раньше никогда не останавливала полиция, был пойман после семи десятилетий незаконного вождения. "Бесправный" англичанин находился за рулем синего Mini One. Интересно, что за свои 70 лет водительского стажа он ни разу не попадал в ДТП. В противном случае его хитрость была бы раскрыта значительно раньше.

Как 70 лет проездить без прав и не попасться полиции: опыт изобретательного пенсионераПолицейские не сообщают, что ждет 83-летнего водителя и какая мера наказания ему положена. Вероятно, опытному водителю-самоучке придется, по меньшей мере, заплатить штраф за езду без водительского удостоверения и страхового полиса.

Чтобы в дальнейшем продолжить управлять легковым автомобилем, ему все же придется отправиться в автошколу. Благо, в Англии нет никаких ограничений по возрасту, в котором можно обучаться вождению.

Ранее мы сообщали, какие номерные знаки не распознают полицейские патрули-фантомы. Соответствующей информацией поделились в МВД.

Напомним, что мы подобрали автомобили, у которых вы не сможете найти запасное колесо. На его расположение влияет множество факторов: распределение веса, аэродинамика, компоновка.

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