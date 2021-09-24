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490 км / год за 3,5 млн євро: випущені перші Bugatti Chiron Super Sport 300+

Автор: Олександр Мороз

Тоді Chiron Super Sport 300 + досяг максимальної швидкості 304,773 миль/год (490 км/год). Але оскільки не виконав необхідних заїздів в протилежному напрямку з урахуванням градієнта і напрямку вітру, офіційний рекорд залишився за гіперкаром SSC Tuatara (282,9 миль/год).

Bugatti почала приймати замовлення на Chiron Super Sport 300 + після його презентації на міжнародному автосалоні у Франкфурті в 2019 році і можна з упевненістю припустити, що всі 30 заявлених до випуску екземплярів вже розкуплені. Хоча мова йде про автомобіль вартістю 3,5 мільйона євро (близько $4,1 млн).

На груповому знімку - перші вісім серійних Super Sport 300+ загальною вартістю 28 млн євро

Після двох років доопрацювання і випробувань виробництво новинки почалося на заводі Bugatti в Мольсаймі (Франція). І зараз в Bugatti урочисто оголосили, що перші вісім гіперкарів готові до відправки покупцям.

Кузов машини з подовженим заднім звисом виконаний повністю з вуглецевого волокна. Chiron Super Sport 300 + оснащується восьмилітровим двигуном W16 з турбонаддувом, потужність якого була збільшена зі стандартних 1480 до 1577 к. с.

Автомобіль взутий в спеціальні гоночні шини Michelin, розраховані на швидкості до 317 миль/ч.втім, швидкість клієнтських екземплярів з міркувань безпеки обмежена. Правда, в Bugatti так і не повідомили, до якої позначки.

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Автомобільний ринок