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Після 36 років на конвеєрі: Volkswagen знімає з виробництва популярний бюджетний седан

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П'ятниця 12 листопада 2021 12:30
Після 36 років на конвеєрі: Volkswagen знімає з виробництва популярний бюджетний седан Фото: Volkswagen Santana (vw.com.cn)
Автор: Константин Широкун

Спільне підприємство Volkswagen і SAIC Motor в найближчі місяці припинить виробництво Santana, Skoda Rapid і поточної версії кросовера Tharu на своєму заводі в східному місті Ічжен. Цей завод є основним заводом з виробництва Santana в Китаї з виробничою потужністю 224 400 одиниць на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Automotive News.

Volkswagen пояснив свої плани щодо Santana істотним падінням попиту на модель. Виробництво Santana почалося в Китаї в 1985 році. За 36 років було випущено понад 6 мільйонів автомобілів. За перші 10 місяців Цього року SAIC-Volkswagen продав 970 438 автомобілів, що на 18 відсотків менше, ніж роком раніше.

Після 36 років на конвеєрі: Volkswagen знімає з виробництва популярний бюджетний седанЗгідно з внутрішніми документами, замість Santana і Rapid завод в Ічжені буде виробляти компактний кросовер T-Cross і оновлений кросовер Tharu нового покоління, а також Хетчбек Polo і седан Lamando.

Раніше стало відомо, що всі нові автомобілі можуть отримати "алкогольний замок". Така норма прописана в новому законі про транспортну інфраструктуру.

Нагадаємо, що представлений перший серійний електромобіль Subaru. Subaru і Toyota в черговий раз створили одну машину на двох.

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