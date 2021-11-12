ru ua
Сб, 13 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

После 36 лет на конвейере: Volkswagen снимает с производства популярный бюджетный седан

Новина українською →
Пятница 12 ноября 2021 12:30
После 36 лет на конвейере: Volkswagen снимает с производства популярный бюджетный седан Фото: Volkswagen Santana (vw.com.cn)
Автор: Константин Широкун

Совместное предприятие Volkswagen и SAIC Motor в ближайшие месяцы прекратит производство Santana, Skoda Rapid и текущей версии кроссовера Tharu на своем заводе в восточном городе Ичжэн. Этот завод является основным заводом по производству Santana в Китае с производственной мощностью 224 400 единиц в год.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Automotive News.

Volkswagen объяснил свои планы относительно Santana существенным падением спроса на модель. Производство Santana началось в Китае в 1985 году. За 36 лет было выпущено более 6 миллионов автомобилей. За первые 10 месяцев этого года SAIC-Volkswagen продал 970 438 автомобилей, что на 18 процентов меньше, чем годом ранее.

После 36 лет на конвейере: Volkswagen снимает с производства популярный бюджетный седанСогласно внутренним документам, вместо Santana и Rapid завод в Ичжэне будет производить компактный кроссовер T-Cross и обновленные кроссовер Tharu нового поколения, а также хэтчбек Polo и седан Lamando.

Ранее стало известно, что все новые автомобили могут получить "алкогольный замок". Такая норма прописана в новом законе о транспортной инфраструктуре.

Напомним, что представлен первый серийный электромобиль Subaru. Subaru и Toyota в очередной раз создали одну машину на двоих.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения