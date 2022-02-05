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Від 3,7 тис. доларів: в Україні почали випускати електромобілі ЗАЗ

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Субота 05 лютого 2022 16:46
Від 3,7 тис. доларів: в Україні почали випускати електромобілі ЗАЗ Електрична "Славута" (Фото: kozak-ev.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Електромобілі на базі українських ЗАЗ "Таврія" і "Славута" існують в трьох модифікаціях. Залежно від версії, запас ходу становить 100-230 км.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на YouTube-канал Kozak Electro.

Підприємство Kozak EV, розташоване в Дніпрі, розробило кілька версій електричних "Таврій" і "Славут". Базовий варіант-електромобіль з батареєю на 12 кВт•год і мотором на 38 кВт. Електромобіль в такій конфігурації здатний проїжджати на одному заряді до 130 км.Ціна переобладнання – близько 3700 доларів.

Від 3,7 тис. доларів: в Україні почали випускати електромобілі ЗАЗ Модифікація з акумулятором на 16 кВт•год обійдеться в 4400 доларів. За 5500 доларів запропонована модифікація з АКБ на 24 кВт•год. з ним електро-"Таврія" здатна проїжджати до 230 км без підзарядки. Мається на увазі, що замовник надає фахівцям свій автомобіль з пробігом, і вони його перевтілюють в електромобіль.

Електричний ЗАЗ отримує тяговий електромотор, літій-іонну батарею від Chevrolet Bolt, електронну педаль акселератора, вбудований зарядний пристрій і електрообігрівач, який інтегрують в штатну "грубку".

Сертифікація змін в конструкцію також лягає на плечі Kozak EV. В якості опціонального обладнання машину можна оснастити електронним щитком приладів, блоком швидкої зарядки, автономним дизельним обігрівачем та ін.

Нагадаємо, що у Харкові артилерійський тягач пристосували для розчищення доріг. У минулому армійську машину близько пів року відновлював водій місцевого автодору.

Раніше ми повідомляли, чи подорожчає бензин в Україні через заборону транзиту через Білорусь. Зміни цін можуть відбутися вже в найближчі тижні.

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