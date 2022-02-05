От 3,7 тыс. долларов: в Украине начали выпускать электромобили ЗАЗ

Электромобили на базе украинских ЗАЗ "Таврия" и "Славута" существуют в трех модификациях. В зависимости от версии, запас хода составляет 100-230 км.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на YouTube-канал Kozak Electro.

Предприятие Kozak EV, расположенное в Днепре, разработало несколько версий электрических "Таврий" и "Славут". Базовый вариант – электромобиль с батареей на 12 кВт•ч и мотором на 38 кВт. Электромобиль в такой конфигурации способен проезжать на одном заряде до 130 км. Цена переоборудования – около 3700 долларов.

Модификация с аккумулятором на 16 кВт•ч обойдется в 4400 долларов. За 5500 долларов предложена модификация с АКБ на 24 кВт•ч. С ним электро-"Таврия" способна проезжать до 230 км без подзарядки. Подразумевается, что заказчик предоставляет специалистам свой автомобиль с пробегом, и они его перевоплощают в электромобиль.

Электрический ЗАЗ получает тяговый электромотор, литий-ионную батарею от Chevrolet Bolt, электронную педаль акселератора, встроенное зарядное устройство и электрообогреватель, который интегрируют в штатную "печку".

Сертификация изменений в конструкцию также ложится на плечи Kozak EV. В качестве опционального оборудования машину можно оснастить электронным щитком приборов, блоком быстрой зарядки, автономным дизельным обогревателем и пр.

Напомним, что в Харькове артиллерийский тягач приспособили для расчистки дорог. В прошлом армейскую машину около полугода восстанавливал водитель местного автодора.

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