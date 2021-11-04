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Всего 12 внедорожников: Suzuki Jimny "взлетел" над дорогой на 40 сантиметров

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Четверг 04 ноября 2021 13:39
Всего 12 внедорожников: Suzuki Jimny "взлетел" над дорогой на 40 сантиметров Delta 4x4 Suzuki Jimny Offroad (Фото: delta4x4.com)
Автор: Александр Мороз

Немецкое тюнинг-ателье Delta4x4 и швейцарская компания Avus Auto выпустили дюжину впечатляющих вездеходов на базе Suzuki Jimny. На бездорожье новинки не уступают знаменитому Mercedes G 500 4x4², но при этом стоят в три раза дешевле.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Delta4x4.

Всего 12 внедорожников: Suzuki Jimny &quot;взлетел&quot; над дорогой на 40 сантиметров

Швейцарские тюнеры установили на внедорожник портальные мосты, вращающие колеса с помощью редукторов, а все остальные доработки делали специалисты Delta4x4. В результате дорожный просвет Suzuki Jimny вырос почти вдвое в сравнении со штатным значением и составляет внушительные 400 миллиметров.

Всего 12 внедорожников: Suzuki Jimny &quot;взлетел&quot; над дорогой на 40 сантиметров

Кроме того, автомобили получили 18-дюймовые колеса с грунтовой резиной, расширители колесных арок и пороги. За доплату можно прикупить защитную решетку на фары, "кенгурятник" из нержавеющей стали, багажник и "люстру" на крышe, а также лебедку с тяговым усилием три тонны. Опционально доступна блокировка дифференциалов.

Всего 12 внедорожников: Suzuki Jimny &quot;взлетел&quot; над дорогой на 40 сантиметров

С мотором тюнеры ничего придумывать не стали: штатный полуторалитровый "атмосферник" развивает 102 л.с. и 130 Нм крутящего момента.

Всего 12 внедорожников: Suzuki Jimny &quot;взлетел&quot; над дорогой на 40 сантиметров

Всего будет выпущено 12 таких автомобилей. В начальной комплектации этот Jimny обойдется в 56 000 евро – втрое дороже серийной машины. Но даже в топовом исполнении со всеми опциями цена японского внедорожника не превысит 65 000 евро, тогда как Mercedes G 500 4x4² стоил более 200 тысяч.

Напомним, эксперты назвали пять самых экономичных кроссоверов, которые отличаются надежностью в эксплуатации и не разорят своих владельцев частыми поломками и дорогим обслуживанием. Помимо того, эти "лошадки" не расходуют много топлива.

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