Багато Тойот не буває: в Україні стартували продажі кросовера Toyota Yaris Cross

З 19 листопада в Україні стартували продажі компактного міського кросовера Toyota Yaris Cross. Новинка пропонується як із звичайним ДВС, так і з гібридною силовою установкою.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сайт Toyota в Україні.

Новий кросовер Yaris Cross доповнив лінійку Toyota на українському ринку і завойовуватиме покупців у популярному сегменті B-SUV. До конкурентів можна віднести Peugeot 2008, Nissan Juke, Renault Captur і Volkswagen T-Cross.

Кросовер побудовано на основі хечтбека Yaris. Дизайн у новинки, звичайно ж, оригінальний, а головне – дорожній просвіт становить 170 мм. Додамо сюди невеликі звиси – і отримаємо чудовий транспортний засіб для міста та легкого бездоріжжя. Для справжніх позашляхових подвигів автомобіль не призначений, адже повнопривідна версія не передбачена.

Базова версія оснащена 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 125 к.с., що комплектується "механікою" або варіатором на вибір покупця. Також у лінійці є гібрид - той же мотор у зв'язці з електромотором (фірмова установка Тойота Hybrid Synergy Drive) дають у сумі 116 "сил".

РБК-Україна Авто познайомився з новинкою ще до офіційного старту продажів - наш тест-драйв гібридного Toyota Yaris Cross показав, що автомобіль вирізняється зручним багажником, радує енергоємною підвіскою та невеликою витратою палива. Але є й недоліки - подібно до інших маленьких кросоверів B-SUV, на другому ряді сидінь відчувається недолік простору.

Ціни на новікку стартують із 547 тисяч гривень за машину з ДВС та "механікою". А гібридний Yaris Cross коштує від 678 тисяч.

Нагадаємо, Toyota виступає за поетамну відмову від ДВЗ. Для захисту двигунів внутрішнього згоряння компанія об'єдналася з Subaru, Mazda, Kawasaki і Yamaha.