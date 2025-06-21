Звуки под капотом - плохие и хорошие. Что они могут означать

Конструкторы тратят массу усилий на борьбу с вибрациями и шумами, а машина однажды берет и нарушает покой водителя странным звуком из-под капота. И владелец должен быть благодарным за это, потому что часто нештатный шум является сигналом тревоги.

О том, какие звуки под капотом являются нормальными, а на какие следует реагировать, читайте в материале РБК-Украина

Загудело без предупреждения

Довольно часто водитель с тревогой реагирует на мощное гудение, доносящееся из-под капота, когда машина медленно едет по тихой улице или, например, маневрирует в тесном проезде.

Как правило, этот не очень громкий, а такой себе объемный звук говорит всего лишь о включении вентилятора радиатора. И это хорошо, ведь именно при медленном движении или при стоянке радиатору становится нужным дополнительный обдув.

Не пугайтесь этого шума, если имеет место хотя бы одно из условий:

На дворе теплый, не морозный день;

В салоне работает кондиционер;

Машина только что долго ехала по городу;

Авто двигалось на подъем или еще движется;

Автомобиль в жару стоит с работающим двигателем и включенным кондиционером. Собственно, у некоторых моделей вентилятор (или вентиляторы) включается сразу после активации кондиционера;

Машина только что выполняла (или выполняет) тяжелую работу: буксовала в грязи или снегу, преодолевала подъем на низшей передаче, стояла в пробке, тянула что-то на прицепе.

Есть повод для тревоги и визита на диагностику, если вентилятор радиатора включается без видимой причины:

Сразу после запуска мотора;

На еще не прогретом двигателе;

В холодную погоду во время движения по ровной загородной трассе.

Когда такая ситуация имеет место, готовьтесь ехать на диагностику на СТО: похоже есть проблема или с электрооборудованием (датчики или контроллер управления мотором), или с системой охлаждения двигателя.

Свист

Типичный звук для работы ремней и шкивов, которые приводят в действие навесное оборудование - генератор, вакуумный насос дизеля, насосы усилителя руля и кондиционера.

Нельзя сказать, что это вполне нормально, но даже вроде бы исправный ремень может издавать писк разных тонов. При детальном выяснении ситуации станет ясно, имеет место износ ремней, а то и их шкивов.

При этом обычно у водителя еще есть время на замену этих деталей, но если затянуть ремонт, изношенный шкив может разрушиться и остановить двигатель.

Примерно так же пищит (чаще всего на холодном двигателе) ремень ГРМ, и его надо немедленно проверить. Если звук меняется в зависимости от оборотов двигателя, вероятно, причиной является неисправность натяжных роликов или муфт в приводах, в частности, кондиционера. До дома или сервиса с такой проблемой можно доехать.

Фото: в двигателях последних поколений достаточно причин для появления нештатных звуков. Задача водителя - вовремя их заметить (unsplash.com)

Стук и дребезжание

Исправный двигатель работает с ровным, однообразным шумом, который зависит от оборотов и нагрузки на него. "Независимые", явно выделяющиеся звуки на фоне общего гудения означают проблему.

Как правило, "плохие" моторные шумы тоже синхронизированы с оборотами и нагрузкой. Иногда они возникают на несколько секунд во время смены оборотов, и есть случаи, когда это говорит о серьезной проблеме. Словом, следует заглушить двигатель и обращаться к специалистам.

Бубнение и рычание

Бывает, что нештатный шум в районе капота вызван не самим мотором, а проблемами в выхлопной системе. Рев или глухой грохот могут свидетельствовать о прорывах в глушителе (резонаторе), повреждении гофрированных соединений или неплотности на стыках труб.

Убедившись, что источник какофонии - именно выхлоп, а не двигатель, можно продолжить движение к мастерской, но с осторожностью. Обязательно будьте уверены, что выхлопные трубы не разрушатся, не оторвутся и не будут цепляться за дорогу.

Вывод

Если вас насторожил неизвестный звук в районе капота - не волнуйтесь особо. Это лучше, чем если бы та или иная система "умерла" тихо и без предупреждения, поставив вас перед фактом.

А так именно благодаря сигналу тревоги у водителя будет возможность вовремя отреагировать и спасти силовой агрегат от более сложных поломок. Главное при этом - не игнорировать проблему и принять правильные меры.