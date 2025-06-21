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Звуки під капотом - погані і хороші. Що вони можуть означати

Субота 21 червня 2025 07:23
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Звуки під капотом - погані і хороші. Що вони можуть означати Фото: нештатний звук на немолодій машині не можна залишати без уваги (gettyimage.com)
Автор: Ігор Широкун

Конструктори витрачають масу зусиль на боротьбу з вібраціями і шумами, а машина одного разу бере і порушує спокій водія дивним звуком з-під капоту. І власник має бути вдячним за це, бо часто нештатний шум є сигналом тривоги.

Про те, які звуки під капотом є нормальними, а на які слід реагувати, читайте в матеріалі РБК-Україна

Загуло без попередження

Доволі часто водій з тривогою реагує на потужне гудіння, що долинає з-під капоту, коли машина поволі їде тихою вулицею чи, наприклад, маневрує у тісному проїзді.

Як правило, цей не дуже гучний, а такий собі об’ємний звук говорить всього лише про увімкнення вентилятора радіатора. І це добре, адже саме при повільному русі чи при стоянці радіатору треба додатковий обдув.

Не лякайтесь того шуму, якщо має місце хоча б одна з умов:

  • На дворі теплий, аж ніяк не морозний день;
  • В салоні працює кондиціонер;
  • Машина щойно довго їхала містом;
  • Авто рухалося на підйом або ще рухається;
  • Автомобіль у спеку стоїть з працюючим двигуном та увімкненим кондиціонером. Власне, в деяких моделей вентилятор (або вентилятори) вмикається відразу після активації кондиціонера;
  • Машина щойно виконувала (чи виконує) важку роботу: буксувала в багні чи снігу, долала підйом на нижчій передачі, стояла у пробці, тягнула щось на причепі.

Є привід для тривоги і поїздки на діагностику, якщо вентилятор радіатора вмикається без видимої причини:

  • Негайно після запуску мотора;
  • На ще не прогрітому двигуні;
  • В холодну погоду під час руху рівною заміською трасою.

Коли така ситуація має місце, готуйте візит до діагноста СТО: схоже є проблема чи з електрообладнанням (датчики чи контролер керування мотором), чи з системою охолодження двигуна.

Свист

Типовий звук для роботи ременів і шківів, які приводять в дію навісне обладнання - генератор, вакуумний насос дизеля, насоси підсилювача керма та кондиціонера.

Не можна сказати, що це цілком нормально, але навіть наче б то справний ремінь може видавати пищання різних тонів. При детальному з’ясуванні ситуації стане ясно, має місце знос пасів, а то й їхніх шківів.

При цьому зазвичай водій ще має час на заміну цих деталей, але якщо затягнути ремонт, зношений шків може зруйнуватись і зупинити двигун.

Приблизно так само пищить (найчастіше на холодному двигуні) ремінь ГРМ, і його треба негайно перевірити. Якщо звук змінюється в залежності від обертів двигуна, ймовірно, причиною є несправність натяжних роликів або муфт у приводах, зокрема, кондиціонера. До дому або сервісу з такою проблемою можна доїхати.

Звуки під капотом - погані і хороші. Що вони можуть означати

Фото: в двигунах останніх поколінь достатньо причин для появи нештатних звуків. Завдання водія - вчасно їх помітити (unsplash.com)

Стукіт та брязкотіння

Справний двигун працює з рівним, одноманітним шумом, який залежить від обертів і навантаження на нього. "Незалежні", явно виокремлені звуки на фоні загального гудіння означають проблему.

Як правило, "погані" моторні шуми теж синхронізовані з обертами і навантаженням. Іноді вони виникають на кілька секунд під час зміни обертів, і є випадки, коли це говорить про серйозну проблему. Одне слово, слід заглушити двигун і звертатись до фахівців.

Бубоніння та ричання

Буває, що нештатний шум в районі капота викликаний не самим мотором, а проблемами у вихлопній системі. Рев чи глухий гуркіт можуть свідчити про прориви в глушнику (резонаторі), пошкодження гофрованих з’єднань або нещільності на стиках труб.

Переконавшись, що джерело какофонії - саме вихлоп, а не двигун, можна продовжити рух до майстерні, але з обережністю. Обов’язково будьте певні, що вихлопні труби не зруйнуються, не відірвуться і не будуть чіплятись за дорогу.

Висновок

Якщо вас насторожив невідомий звук в районі капота - не хвилюйтесь особливо. Це краще, коли б та чи інша система "померла" тихо і без попередження, поставивши вас перед фактом.

А так саме завдяки сигналу тривоги у водія буде змога вчасно відреагувати і врятувати силовий агрегат від складніших поламок. Головне при цьому - не ігнорувати проблему і вжити правильних заходів.

Також у наших публікаціях нещодавно йшлося про те, яким чином самостійно провести діагностику двигуна свого авто.

Нещодавно ми ділилися інформацією про те, що стукає знизу машини і як перевірити підвіску авто своїми руками.

При підготовці статті були використані матеріали Intercars, "УкрАвто" та Bosch.

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