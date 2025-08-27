Золотое правило водителя: как быстро поменять колесо на запаску

Эти хлопоты могут постигнуть любого водителя независимо от класса его автомобиля, ведь все машины имеют пневматические шины, уязвимые к целому набору угроз. Предлагаем инструкцию, как справиться с ситуацией уверенно и безопасно.

О том, как заменить пробитое колесо запаской в полевых условиях, читайте в материале РБК-Украина .

Запаска - не единственное, что нужно

Начинать речь о замене поврежденного колеса запасным нет смысла, если этого запасного у вас нет с собой. Причин на то может быть немало, включая отсутствие запаски или докатки в данной комплектации машины с завода.

Кроме того, нужно иметь в автомобиле кое-что другое:

Домкрат

Баллонный ключ

Упоры под колесо (фабричные или импровизированные)

Светоотражающий жилет (для нашей страны необязательно)

Знак аварийной остановки.

Как правильно заменить пробитое колесо

Запаркуйте машину по возможности безопасно.

Важно не только расстояние от проезжей части, но и тип поверхности, на которую вы будете ставить домкрат. Имейте в виду, что без вреда для шины 10 - 20 метров на минимальной скорости можно проехать и при спущенном колесе.

Включите аварийную сигнализацию (во дворе или, скажем, на парковке это делать не нужно).

Установите знак аварийной остановки на расстоянии 30-50 м позади авто (если дело происходит на дороге или на узкой обочине).

С того борта, где пробито колесо, желательно оставить пространство для работы шириной не менее 1,0 - 1,5 м.

2. Подготовьте автомобиль

Включите стояночный тормоз.

Для коробки-механики - первая передача, для коробки-автомата - режим P.

Подложите упоры с обеих сторон под колесо, диагонально противоположное от пробитого.

3. Подготовьте домкрат

Поставьте домкрат под специальную точку опоры на пороге, днище или раме авто.

Если грунт мягкий, придется подложить под домкрат кусок доски или что-то подобное, чтобы домкрат не проваливался.

Фото: большой удобный баллонный ключ в машине есть не всегда, и иногда есть смысл приложить для откручивания вес своего тела (freepik.com)

4. Ослабьте крепление колеса

Снимите колпак (если есть).

Баллонным ключом слегка ослабьте болты (гайки), не откручивая их полностью. Это важно сделать, пока колесо опирается на землю - на вывешенном колесе ничего не получится.

5. Поднимите авто

Приводите в действие домкрат, чтобы колесо начало отрываться от земли.

Следите, чтобы при этом автомобиль не упал.

Поднимайте машину до тех пор, пока под колесом образуется зазор порядка 4 - 5 см (длина спички). Накачанная воздухом запаска будет иметь больший диаметр, чем пустое колесо.

6. Снимите пробитое колесо

Полностью открутите болты (гайки).

Осторожно снимите колесо.

Если диск "прикипел" и колесо не снимается, верните на место болты (гайки), вкрутив их наполовину. Потом опустите домкрат до минимального зазора под колесом и примените к колесу силу. После освобождения колеса возвращайтесь к п. 5.

7. Установите запаску

Поместите запасное колесо на ступицу.

Закрутите болты (гайки) поочередно накрест, но не пытайтесь затягивать полностью.

8. Опустите авто на землю

Опустите домкрат.

Окончательно затяните болты (гайки) по тому же алгоритму.

9. Проверьте давление в шине.

Если есть манометр, стоит проверить, правильно ли накачана запаска. Значение давления в атмосферах, барах или других единицах ищите в заводском мануале или на наклейке в проеме водительской двери.

Проверьте давление в запаске. При необходимости - подкачайте.

Есть смысл заодно проверить давление и в других шинах - чтобы не оказалось, что они сильно отличаются по давлению от установленной запаски.

Если вы считаете себя рачительным водителем, раз в несколько месяцев проверяйте запасное колесо - пока оно ездит в бакажнике, давление может упасть.

Самое главное

Пробитое колесо - одна из самых распространенных дорожных неприятностей. Если вы знаете, как действовать, замена займет всего 15-20 минут. Поэтому даже если вы далекий от техники человек, всегда имейте в виду, что подобная сервисная операция вам по силам.

Конечно, в идеале будет полезным провести хотя бы одно пробное занятие в комфортных условиях, чтобы потом не учиться в реальной ситуации "в поле", когда задержка с колесом будет срывать планы водителя и пассажиров.