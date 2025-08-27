Золоте правило водія: як швидко поміняти колесо на запаску
Цей клопіт може спіткати будь-кого незалежно від класу його автомобіля, адже всі машини мають пневматичні шини, вразливі до цілого набору загроз. Пропонуємо інструкцію, як впоратися з ситуацією впевнено та безпечно.
Про те, як замінити пробите колесо запаскою в польових умовах, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Запаска - не єдине, що потрібне
Розпочинати мову про заміну пошкодженого колеса запасним немає сенсу, якщо того запасного у вас немає з собою. Причин на те може бути чимало, включаючи відсутність запаски чи докатки у даній комплектації машини з заводу.
Крім того, потрібно мати в автомобілі дещо інше:
- Домкрат
- Балонний ключ
- Упори під колесо (фабричні чи імпровізовані)
- Світловідбиваючий жилет (для нашої країни необов’язково)
- Знак аварійної зупинки.
Як правильно замінити пробите колесо
- Запаркуйте машину за можливості безпечно.
Важлива не тільки відстань від проїзної частини, а й тип поверхні, на яку ви будете ставити домкрат. Майте на увазі, що без шкоди для шини 10 - 20 метрів на мінімальній швидкості можна проїхати і при спущеному колесі.
- Увімкніть аварійну сигналізацію (в дворі чи, скажімо, на парковці це робити не потрібно).
- Встановіть знак аварійної зупинки на відстані 30-50 м позаду авто (якщо діло відбувається на дорозі чи на вузькому узбіччі).
- З того борту, де пробите колесо, бажано залишити простір для роботи завширшки не менше 1,0 - 1,5 м.
2. Підготуйте автомобіль
- Увімкніть стоянкове гальмо.
- Для коробки-механіки - перша передача, для коробки-автомата - режим P.
- Підкладіть упори з обох сторін під колесо, діагонально протилежне від пробитого.
3. Підготуйте домкрат
- Поставте його під спеціальну точку опори на порозі, днищі чи рамі авто.
- Якщо грунт м’який, доведеться підкласти під домкрат шматок дошки чи щось подібне, щоб домкрат не загрузав.
Фото: великий зручний балонний ключ в машині є не завжди, то іноді є сенс застосувати для відкручування вагу свого тіла (freepik.com)
4. Ослабте кріплення колеса
- Зніміть ковпак (якщо є).
- Балонним ключем злегка ослабте болти (гайки), не відкручуючи їх повністю. Це важливо зробити, поки колесо спирається на землю - на вивешеному колесі нічого не вийде.
5. Підніміть авто
- Приводьте в дію домкрат, щоб колесо почало відриватись від землі.
- Слідкуйте, щоб при тому автомобіль не впав.
- Піднімайте машину доти, доки під колесом утвориться зазор порядку 4 - 5 см (довжина сірника). Накачана повітрям запаска матиме більший діаметр, ніж порожнє колесо.
6. Зніміть пробите колесо
- Повністю відкрутіть болти (гайки)
- Обережно зніміть колесо.
- Якщо диск "прикипів" і колесо не знімається, поверніть на місце болти (гайки), вкрутивши їх наполовину. Тоді опустіть домкрат до мінімального зазору під колесом і застосуйте до колеса силу. Після того повертайтесь до п. 5.
7. Встановіть запаску
- Помістіть запасне колесо на маточину.
- Закрутіть болти (гайки) почергово навхрест, але не намагайтесь затягувати повністю.
8. Опустіть авто на землю
- Опустіть домкрат.
- Остаточно затягніть болти (гайки) за тим самим алгоритмом.
9. Перевірте тиск у шині.
Якщо є манометр, варто перевірити, чи правильно накачана запаска. Значення тиску в атмосферах, барах чи інших одиницях шукайте в заводському мануалі чи на наліпці у прорізі водійських дверей.
- Перевірте тиск. За потреби - підкачайте.
- Є сенс заразом перевірити тиск і в інших шинах - щоб не виявилося, що вони сильно відрізняються за тиском від встановленої запаски.
- Якщо ви вважаєте себе дбайливим водієм, раз на кілька місяців перевіряйте запасне колесо - поки воно їздить у бакажнику, тиск може впасти.
Найголовніше
При Пробите колесо - одна з найпоширеніших дорожніх неприємностей. Якщо ви знаєте, як діяти, заміна займе всього 15-20 хвилин. Тому навіть якщо ви далека від техніки людина, завжди майте на увазі, що подібна сервісна операція вам під силу.
Звісно, в ідеалі було б провести хоча б одне пробне заняття у комфортних умовах, щоб потім не навчатись у реальній ситуації "в полі", коли затримка з колесом зриватиме плани водія і пасажирів.
Раніше в нашій публікації ми розповідали про те, як можна швидко вбити свої шини і які дії різко прискорюють знос шин.
Також в окремій статті ми розбиралися, що таке зимове паркування двірників авто та як поставити склоочисники у сервісний режим.
При підготовці статті були використані матеріали Rosava та Autocar.