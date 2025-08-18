Ливень против электроники: как дождь "ломает" лучшие системы безопасности авто

Электронные помощники и ассистенты водителя

Недаром говорят, что современные автомобили становятся все больше гаджетами и все меньше - автомобилями. В целом это неплохо, ведь машины теперь оснащены различными электронными ассистентами и системами безопасности, которые помогают водителю и повышают безопасность движения.

Однако в сложных погодных условиях, в частности во время дождя, в снегопад, в туман эти технологии могут работать не так эффективно, как ожидается. Поэтому важно понимать, когда именно они могут дать сбой и как избежать опасных ситуаций.

Ассистент - не автопилот

Несмотря на стремительное развитие технологий и удешевление, полноценного автопилота для автомобиля еще не существует. Производители отмечают, что водитель всегда должен оставаться внимательным и готовым вмешаться, даже если авто оборудовано системами, которые частично берут на себя управление.

Однако наличие таких функций часто создает у водителя самоуспокоение и ложное ощущение безопасности. Мол, если что-то пойдет не так, машина сама все исправит. Но это не всегда так.

Фото: системы, которые помогают водителю безопасно управлять машиной, скоро станут элементами полного автопилота (unsplash.com)

Когда дождь мешает электронике

Владельцы авто с расширенным пакетом ассистентов могли замечать на экране сообщения типа: "Система NNN временно недоступна". Это случается, когда камеры или радары не могут корректно сканировать пространство из-за сильного дождя или снега.

Проблема в том, что такие предупреждения появляются не всегда. То есть имеется риск того, что система может ошибаться из-за непогоды, но не сообщает об этом водителю.

К счастью, на практике такое бывает нечасто, но углубленные исследования экспертов говорят, что процент таких случаев довольно весомый.

Например, исследования Американской автомобильной ассоциации показали, что во время дождя системы автоматического экстренного торможения и удержания в полосе часто работают некорректно.

При автоматическом торможении со скорости 25 миль/ч (40 км/ч) в 17% случаев автомобиль "недожимал" тормоза и врезался в препятствие, установленное впереди. На скорости 35 миль/ч (56 км/ч) этот показатель возрастал до 33%.

Еще хуже работала система автоматического удержания в полосе - во время обильного дождя она "теряла" дорогу в 69% тестовых ситуаций.

Однако, должны отметить, что, во-первых, официально не сообщаются марки и модели протестированных машин. А во-вторых, указанные испытания проводились уже несколько лет назад - и нет сомнений, что системы безопасности хоть немного, но стали лучше. Ведь конструкторы постоянно работают над их совершенствованием.

Почему электроника ошибается в непогоду

Причины таких сбоев вполне понятны: камеры и радары, как и человеческие глаза, имеют ограничения в условиях плохой видимости. Дождевые потоки, снег, мокрый асфальт и пониженное сцепление шин влияют на точность работы ассистентов.

Кстати, о шинах. Эффективность электронных помощников зависит также и от их типа и класса. Поэтому на авто, где есть много совершенных ассистентов и систем безопасности, не рекомендуется использовать бюджетную резину - такие покрышки не дадут машине реализовать все ее возможности.

Что делать, чтобы ассистенты не ошибались в дождь

Пока инженеры работают над усовершенствованием технологий и всепогодностью электронных ассистентов, водителям во время дождя и других неблагоприятных условий с осадками не стоит полагаться исключительно на электронику.