ЗАЗ "Целина": как "Запорожец"-внедорожник мог изменить украинский автопром

Когда в 1950-х в Запорожье родился "Запорожец", конструкторы не смогли осадить свой творческий запал и начали проектировать на его базе другие версии. Наименее известная - многоцелевая сельскохозяйственная машина "Целина".
О том, почему полноприводная версия "Запорожца" не попала к своему потребителю, читайте в материале РБК-Украина.
Такова была мода 1960-х: если есть у производителя маленькая машинка (скажем, нынешнего А-класса), то она начинала обрастать кучей версий и модификаций: кабриолеты, фургоны, грузовые, грузо-пассажирские...
Создатели "Запорожца" с коллегами пошли еще дальше - на его базе они построили, как теперь сказали бы, коммерческий автомобиль с вездеходной трансмиссией 4х4 и расширенным функционалом.
Это должен был быть универсальный автомобиль для сельского хозяйства, который не только бы перевозил людей и грузы, но и стал частью технологического процесса. Такой себе концепт НАМИ-049А "Целина" 1961 года объединил черты пикапа и вездехода, поскольку имел трансмиссию с приводом на все колеса.
Хотя проект подавался как аграрная модификация "Запорожца", он имел потенциал стать чем-то гораздо большим - если бы его реализовали в полной мере.
В машине применили переднее размещение двигателя - короткий V-образный мотор мелитопольского производства, взятый вообще-то от "горбатого" ЗАЗа. Через почти стандартную коробку передач он передавал крутящий момент сначала на передние колеса. Но на бездорожье водитель подключал задок.
В целом инженеры ЗАЗа и НАМИ добавили несколько хитрых решений:
Все колеса были оснащены независимой торсионной подвеской - передовое на то время решение, которое впоследствии было использовано в серийном производстве ЛуАЗов.
Такая система позволяла колесам свободно двигаться вертикально до 200 мм, что важно для передвижения по бездорожью. Для сравнения: похожий параметр у конкурента "Запорожца" итальянского Fiat 600 - всего 40 мм.
Создание этого грузовика стало настоящей мастерской инженерных идей, многие из которых позже воплотились в серийных авто ЗАЗа и ЛуАЗа. В частности, оригинальная пятиступенчатая коробка передач заменила раздаточную коробку, оправдали себя ходовая на поперечных торсионах и компактный двигатель V4 с воздушным охлаждением.
В целом по своей конструкции "Целина" была близка к серийному ЛуАЗ-969, лишь передняя часть имела более короткий свес.
Впрочем, не все задумки команды ЗАЗа и НАМИ удалось реализовать. Инженеры видели в "Целине" не просто автомобиль, а универсального помощника - что-то вроде многофункционального мотоблока. Благодаря установленной муфте отбора мощности, машина могла бы питать целый набор оборудования - от компрессоров и насосов до пилорамы, опрыскивателей и даже сварочного аппарата.
Но в условиях централизованной советской экономики такая универсальность просто не нашла спроса.
Идея сверхкомпактного утилитарного грузовика, подобного этому ЗАЗ 4х4, актуальна до сих пор. Особенно в странах, где многие частные фермерские хозяйства полагаются на небольшие транспортные средства для перевозки товара.
В частности, в Японии такие автомобильчики являются непременной частью сельского пейзажа. На них ездят прямо на поля, собирают овощи и доставляют продукцию в магазины в городах.
Эти маневренные малыши с моторчиком объемом 660 см³ часто имеют полный привод, они представлены в линейках всех ведущих японских автопроизводителей. При другом политическом и экономическом сценарии, вполне возможно, к этому списку присоединилась бы и модель Запорожского или Луцкого автозаводов.
Ранее в нашей публикации мы рассказывали водителям, с кем и как конкурировал ЗАЗ-965 на зарубежных рынках и кого из иномарок побеждал "Запорожец" в сравнительных тестах А о рамном универсале "Таврия" ЗАЗ-1701, которую видел мало кто из наших читателей, мы рассказывали в нашем отдельном материале.
При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и музея "Фаэтон" (г. Запорожье).