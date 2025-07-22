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ЗАЗ "Целина": как "Запорожец"-внедорожник мог изменить украинский автопром

Вторник 22 июля 2025 08:00
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ЗАЗ "Целина": как "Запорожец"-внедорожник мог изменить украинский автопром Фото: автомобиль-концепт ЗАЗ-НАМИ "Целина" перехватил у будущих времен несколько эффективных идей (архивное фото)
Автор: Игорь Широкун

Когда в 1950-х в Запорожье родился "Запорожец", конструкторы не смогли осадить свой творческий запал и начали проектировать на его базе другие версии. Наименее известная - многоцелевая сельскохозяйственная машина "Целина".

О том, почему полноприводная версия "Запорожца" не попала к своему потребителю, читайте в материале РБК-Украина.

Когда просто ЗАЗика мало

Такова была мода 1960-х: если есть у производителя маленькая машинка (скажем, нынешнего А-класса), то она начинала обрастать кучей версий и модификаций: кабриолеты, фургоны, грузовые, грузо-пассажирские...

Создатели "Запорожца" с коллегами пошли еще дальше - на его базе они построили, как теперь сказали бы, коммерческий автомобиль с вездеходной трансмиссией 4х4 и расширенным функционалом.

Это должен был быть универсальный автомобиль для сельского хозяйства, который не только бы перевозил людей и грузы, но и стал частью технологического процесса. Такой себе концепт НАМИ-049А "Целина" 1961 года объединил черты пикапа и вездехода, поскольку имел трансмиссию с приводом на все колеса.

Техническая революция в маленьком кузове

Хотя проект подавался как аграрная модификация "Запорожца", он имел потенциал стать чем-то гораздо большим - если бы его реализовали в полной мере.

В машине применили переднее размещение двигателя - короткий V-образный мотор мелитопольского производства, взятый вообще-то от "горбатого" ЗАЗа. Через почти стандартную коробку передач он передавал крутящий момент сначала на передние колеса. Но на бездорожье водитель подключал задок.

В целом инженеры ЗАЗа и НАМИ добавили несколько хитрых решений:

  • заднюю ось можно было соединять с трансмиссией без раздаточной коробки;
  • появилась особая передача с огромным тяговым усилием - "минус первая", то есть мощнее первой, с передаточным числом 6,73:1;
  • водитель мог переключать привод на задние колеса вручную;
  • каждое колесо оснащали редуктором (1,39:1). Это еще повышало тягу на колесах и увеличивало клиренс до рекордных 300 мм.
  • Трансмиссия обошлась без дорогих шарниров (т.н. ШРУС), использовали резиновые муфты и стандартные карданы от "Запорожца".

ЗАЗ &quot;Целина&quot;: как &quot;Запорожец&quot;-внедорожник мог изменить украинский автопромФото: это должен был быть не только транспорт, но и своего рода силовой модуль для привода различных сельскохозяйственных орудий (архивное фото)

Подвеска для будущих "Волынянок"

Все колеса были оснащены независимой торсионной подвеской - передовое на то время решение, которое впоследствии было использовано в серийном производстве ЛуАЗов.

Такая система позволяла колесам свободно двигаться вертикально до 200 мм, что важно для передвижения по бездорожью. Для сравнения: похожий параметр у конкурента "Запорожца" итальянского Fiat 600 - всего 40 мм.

"Целина" осталась концептом, но...

Создание этого грузовика стало настоящей мастерской инженерных идей, многие из которых позже воплотились в серийных авто ЗАЗа и ЛуАЗа. В частности, оригинальная пятиступенчатая коробка передач заменила раздаточную коробку, оправдали себя ходовая на поперечных торсионах и компактный двигатель V4 с воздушным охлаждением.

В целом по своей конструкции "Целина" была близка к серийному ЛуАЗ-969, лишь передняя часть имела более короткий свес.

Впрочем, не все задумки команды ЗАЗа и НАМИ удалось реализовать. Инженеры видели в "Целине" не просто автомобиль, а универсального помощника - что-то вроде многофункционального мотоблока. Благодаря установленной муфте отбора мощности, машина могла бы питать целый набор оборудования - от компрессоров и насосов до пилорамы, опрыскивателей и даже сварочного аппарата.

Но в условиях централизованной советской экономики такая универсальность просто не нашла спроса.

Если бы тот ЗАЗ 4х4 был сегодня

Идея сверхкомпактного утилитарного грузовика, подобного этому ЗАЗ 4х4, актуальна до сих пор. Особенно в странах, где многие частные фермерские хозяйства полагаются на небольшие транспортные средства для перевозки товара.

В частности, в Японии такие автомобильчики являются непременной частью сельского пейзажа. На них ездят прямо на поля, собирают овощи и доставляют продукцию в магазины в городах.

Эти маневренные малыши с моторчиком объемом 660 см³ часто имеют полный привод, они представлены в линейках всех ведущих японских автопроизводителей. При другом политическом и экономическом сценарии, вполне возможно, к этому списку присоединилась бы и модель Запорожского или Луцкого автозаводов.

Ранее в нашей публикации мы рассказывали водителям, с кем и как конкурировал ЗАЗ-965 на зарубежных рынках и кого из иномарок побеждал "Запорожец" в сравнительных тестах А о рамном универсале "Таврия" ЗАЗ-1701, которую видел мало кто из наших читателей, мы рассказывали в нашем отдельном материале.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и музея "Фаэтон" (г. Запорожье).

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