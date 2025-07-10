Xiaomi YU7 скоро будут в Украине. Где можно сделать предзаказ

Украинцы могут предзаказать вторую модель электроавтомобиля от Хiaomi. Речь идет о высокопроизводительном и роскошном кроссовере XIaomi YU7, который бросает вызов обыденности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на маркетплейс Алло .

Какие модели доступны

На allo.ua можно предзаказать одну из трех версий Xiaomi YU7. А именно:

Xiaomi YU7 Standard - "самая дальнобойная" версия с задним приводом и двигателем мощностью 320 л.с. Электромобиль имеет литий-железо-фосфатную (LFP) батарею CATL емкостью 96,3 кВт-ч. По данным производителя, запас хода составляет до 835 км (по стандарту CLTC).

- "самая дальнобойная" версия с задним приводом и двигателем мощностью 320 л.с. Электромобиль имеет литий-железо-фосфатную (LFP) батарею CATL емкостью 96,3 кВт-ч. По данным производителя, запас хода составляет до 835 км (по стандарту CLTC). Xiaomi YU7 Pro - полноприводная модель, имеющая мощность 496 л.с., LFP-батарею емкостью 96,3 кВт-ч и предлагающая запас хода до 770 км.

- полноприводная модель, имеющая мощность 496 л.с., LFP-батарею емкостью 96,3 кВт-ч и предлагающая запас хода до 770 км. ​​​​​​​Xiaomi YU7 Max - сверхмощная и самая технологичная версия с полным приводом, двумя двигателями мощностью 690 л.с., с разгоном от 0 до 100 км/ч за 3,23 с, батареей емкостью 101,7 кВт-ч и запасом хода до 760 км.

Что известно об электрокроссовере XIaomi YU7

Новинка XIaomi YU7 оказалась настолько желанной и ожидаемой, что производитель только за первые три минуты после старта продаж получил 200 тысяч заказов, а за первый час их количество составило уже 289 тысяч единиц.

Это абсолютный рекорд по предзаказам электромобилей в мире. Хiaomi YU7 - полноразмерный пятиметровый кроссовер, в котором инновации и впечатляющие характеристики сочетаются с привлекательной ценой, поэтому новинка имеет перспективу стать новым лидером и на украинском рынке.

Все модели построены на 800-вольтовой платформе с поддержкой сверхбыстрой зарядки. В салоне водитель и пассажиры будут чувствовать себя комфортно благодаря премиальным материалам, продуманным деталям и возможности регулировки наклона спинок сидений до 135°.

Производитель, как и для седанов Xiaomi SU7, предлагает комбинировать 9 цветов кузова и 4 цвета салона - это сделает кроссовер уникальным, под характер владельца.

Особой фишкой салона является панорамный 1,1-метровый дисплей HyperVision, состоящий из трех Mini-LED-экранов яркостью до 1200 нит, на который в зависимости от ситуации выводится нужная информация: картография дорожных условий в реальном времени, иллюстрация изменений в силовой установке и пневмоподвеске, показатели приборов, управление медиа и др.

Стоимость Xiaomi YU7

Стоимость Xiaomi YU7 зависит от комплектации, самая простая модель на маркетплейсе Алло будет стоить от 1 715 999 гривен. На все электромобили распространяется гарантия 2 года или 50 тыс. км пробега.