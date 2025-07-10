ua en ru
Чт, 10 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Xiaomi YU7 скоро будут в Украине. Где можно сделать предзаказ

Украина, Четверг 10 июля 2025 15:48 promo
UA EN RU
Xiaomi YU7 скоро будут в Украине. Где можно сделать предзаказ Фото: в Украине уже можно сделать предзаказ электрокроссовера Xiaomi YU7 (allo.ua)
Автор: Сергей Новиков

Украинцы могут предзаказать вторую модель электроавтомобиля от Хiaomi. Речь идет о высокопроизводительном и роскошном кроссовере XIaomi YU7, который бросает вызов обыденности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на маркетплейс Алло.

Какие модели доступны

На allo.ua можно предзаказать одну из трех версий Xiaomi YU7. А именно:

  • Xiaomi YU7 Standard - "самая дальнобойная" версия с задним приводом и двигателем мощностью 320 л.с. Электромобиль имеет литий-железо-фосфатную (LFP) батарею CATL емкостью 96,3 кВт-ч. По данным производителя, запас хода составляет до 835 км (по стандарту CLTC).
  • Xiaomi YU7 Pro - полноприводная модель, имеющая мощность 496 л.с., LFP-батарею емкостью 96,3 кВт-ч и предлагающая запас хода до 770 км.
  • ​​​​​​​Xiaomi YU7 Max - сверхмощная и самая технологичная версия с полным приводом, двумя двигателями мощностью 690 л.с., с разгоном от 0 до 100 км/ч за 3,23 с, батареей емкостью 101,7 кВт-ч и запасом хода до 760 км.

Xiaomi YU7 скоро будут в Украине. Где можно сделать предзаказ

Что известно об электрокроссовере XIaomi YU7

Новинка XIaomi YU7 оказалась настолько желанной и ожидаемой, что производитель только за первые три минуты после старта продаж получил 200 тысяч заказов, а за первый час их количество составило уже 289 тысяч единиц.

Это абсолютный рекорд по предзаказам электромобилей в мире. Хiaomi YU7 - полноразмерный пятиметровый кроссовер, в котором инновации и впечатляющие характеристики сочетаются с привлекательной ценой, поэтому новинка имеет перспективу стать новым лидером и на украинском рынке.

Все модели построены на 800-вольтовой платформе с поддержкой сверхбыстрой зарядки. В салоне водитель и пассажиры будут чувствовать себя комфортно благодаря премиальным материалам, продуманным деталям и возможности регулировки наклона спинок сидений до 135°.

Производитель, как и для седанов Xiaomi SU7, предлагает комбинировать 9 цветов кузова и 4 цвета салона - это сделает кроссовер уникальным, под характер владельца.

Особой фишкой салона является панорамный 1,1-метровый дисплей HyperVision, состоящий из трех Mini-LED-экранов яркостью до 1200 нит, на который в зависимости от ситуации выводится нужная информация: картография дорожных условий в реальном времени, иллюстрация изменений в силовой установке и пневмоподвеске, показатели приборов, управление медиа и др.

Стоимость Xiaomi YU7

Стоимость Xiaomi YU7 зависит от комплектации, самая простая модель на маркетплейсе Алло будет стоить от 1 715 999 гривен. На все электромобили распространяется гарантия 2 года или 50 тыс. км пробега.

Xiaomi YU7 скоро будут в Украине. Где можно сделать предзаказ

Что известно о маркетплейсе Алло

Алло - маркетплейс национального масштаба с инновационными товарами от электроники и игрушек до мебели и электромобилей, с доставкой заказов на дом, на почту или в магазины в более чем 100 городах Украины. Открой Алло - закрой вопрос.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Xiaomi Электромобили
Новости
В Киеве застрелили полковника СБУ: что известно
В Киеве застрелили полковника СБУ: что известно
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом