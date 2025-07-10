Xiaomi YU7 скоро будуть в Україні. Де можна зробити передзамовлення

Українці можуть передзамовити другу модель електроавтомобіля від Хiaomi. Мова йде про високопродуктивний та розкішний кросовер XIaomi YU7, що кидає виклик буденності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на маркетплейс Алло .

Які моделі доступні

На allo.ua можна передзамовити одну з трьох версій Xiaomi YU7. А саме:

Xiaomi YU7 Standard - "найдалекобійніша" версія із заднім приводом та двигуном потужністю 320 к.с. Електромобіль має літій-залізо-фосфатну (LFP) батарею CATL ємністю 96,3 кВт·год. За даними виробника, запас ходу становить до 835 км (за стандартом CLTC).

- "найдалекобійніша" версія із заднім приводом та двигуном потужністю 320 к.с. Електромобіль має літій-залізо-фосфатну (LFP) батарею CATL ємністю 96,3 кВт·год. За даними виробника, запас ходу становить до 835 км (за стандартом CLTC). Xiaomi YU7 Pro - повнопривідна модель, що має потужність 496 к.с., LFP-батарею ємністю 96,3 кВт·год та пропонує запас ходу до 770 км.

- повнопривідна модель, що має потужність 496 к.с., LFP-батарею ємністю 96,3 кВт·год та пропонує запас ходу до 770 км. Xiaomi YU7 Max - надпотужна та найтехнологічніша версія з повним приводом, двома двигунами потужністю 690 к.с., з розгоном від 0 до 100 км/год за 3,23 с, батареєю ємністю 101,7 кВт·год та запасом ходу до 760 км.

Що відомо про електрокросовер XIaomi YU7

Новинка XIaomi YU7 виявилася настільки бажаною та очікуваною, що виробник лише за перші три хвилини після старту продажів отримав 200 тисяч замовлень, а за першу годину їхня кількість становила вже 289 тисяч одиниць.

Це абсолютний рекорд з передзамовлень електромобілів в світі. Хiaomi YU7 - повнорозмірний п’ятиметровий кросовер, в якому інновації та вражаючі характеристики поєднано з привабливою ціною, тож новинка має перспективу стати новим лідером і на українському ринку.

Всі моделі побудовано на 800-вольтовій платформі з підтримкою надшвидкої зарядки. У салоні водій і пасажири почуватимуться комфортно завдяки преміальним матеріалам, продуманим деталям та можливості регулювання нахилу спинок сидінь до 135°.

Виробник, як і для седанів Xiaomi SU7, пропонує комбінувати 9 кольорів кузова та 4 кольори салону - це зробить кросовер унікальним, під характер власника.

Особливою фішкою салону є панорамний 1,1-метровий дисплей HyperVision, який складається із трьох Mini-LED-екранів яскравістю до 1200 ніт, на який залежно від ситуації виводиться потрібна інформація: картографія дорожніх умов у реальному часі, ілюстрація змін у силовій установці та пневмопідвісці, показники приладів, керування медіа та ін.

Вартість Xiaomi YU7

Вартість Xiaomi YU7 залежить від комплектації, найпростіша модель на маркетплейсі Алло коштуватиме від 1 715 999 гривень. На всі електромобілі поширюється гарантія 2 роки або 50 тис. км пробігу.