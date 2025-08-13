ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Без всего лишнего: кроссовер Range Rover Sport получил спортивную версию

Среда 13 августа 2025 15:25
UA EN RU
Без всего лишнего: кроссовер Range Rover Sport получил спортивную версию Фото: Range Rover Sport получил спортивную версию (media.landrover.com)
Автор: Константин Широкун

Кроссовер Range Rover Sport SV получил специальную "карбоновую" версию, использование углеволокна в которой позволило заметно снизить массу тяжелого авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, версия Carbon штатно оснащена пакетом Forged Carbon, в состав которого входят композитные решетка радиатора, накладки на крылья и насадки на патрубки выпускной системы. Дополнительно можно заказать капот из неокрашенного углеволокна.

Без всего лишнего: кроссовер Range Rover Sport получил спортивную версию

Сколько удалось сэкономить

Главным пунктом программы снижения веса стали опциональные 23-дюймовые колеса, сделанные из углепластика. С ними идут углерод-керамические тормоза, суппорты которых могут быть окрашены в черный, синий, бронзовый или желтый цвет.

В основном именно углепластиковые колеса и тормоза позволили снизить массу кроссовера Range Rover Sport SV сразу на 76 кг. Хотя на фоне базовой снаряженной массы в 2560 кг это мелочь.

Без всего лишнего: кроссовер Range Rover Sport получил спортивную версию

Обновление салона

В салоне кроссовера также появились углепластиковые детали. Например, установлены сиденья с композитным каркасом и логотипами SV с подсветкой. Комбинированная отделка выполнена из кожи Windsor и материала Ultrafabric.

Кроме того, из композита изготовлены накладки на пороги и другие декоративные накладки: например, вставки на центральной консоли и дверях.

Без всего лишнего: кроссовер Range Rover Sport получил спортивную версию

Что под капотом

Range Rover Sport SV оснащен битурбомотором BMW V8 на 4,4 л (635 л.с., 750 Нм), восьмиступенчатым "автоматом", полным приводом и гидропневматической подвеской. Разгон с места до "сотни" занимает всего 3,8 секунды, максимальная скорость - 290 км/ч.

Без всего лишнего: кроссовер Range Rover Sport получил спортивную версию

Ранее сообщалось, что Range Rover получил лимитированную версию, которая будет доступна только в Австралии, причем тираж составит всего шесть экземпляров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Новости
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия