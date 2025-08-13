ua en ru
Ср, 13 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Без всього зайвого: кросовер Range Rover Sport отримав спортивну версію

Середа 13 серпня 2025 15:25
UA EN RU
Без всього зайвого: кросовер Range Rover Sport отримав спортивну версію Фото: Range Rover Sport отримав спортивну версію (media.landrover.com)
Автор: Константин Широкун

Кросовер Range Rover Sport SV отримав спеціальну "карбонову" версію, використання вуглеволокна у якій дозволило помітно знизити масу важкого авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Так, версія Carbon штатно оснащена пакетом Forged Carbon, до складу якого входять композитні решітка радіатора, накладки на крила та насадки на патрубки випускної системи. Додатково можна замовити капот із нефарбованого вуглеволокна.

Без всього зайвого: кросовер Range Rover Sport отримав спортивну версію

Скільки вдалось зекономити

Головним пунктом програми зниження ваги стали опційні 23-дюймові колеса, зроблені з вуглепластику. З ними йжуть вуглець-керамічні гальма, супорти яких можуть бути пофарбовані в чорний, синій, бронзовий або жовтий колір.

В основному саме вуглепластикові колеса та гальма дозволили знизити масу кросовера Range Rover Sport SV одразу на 76 кг. Хоча на тлі базової спорядженої маси у 2560 кг це дрібниця.

Без всього зайвого: кросовер Range Rover Sport отримав спортивну версію

Оновлення салону

У салоні кросовера також з'явилися вуглепластикові деталі. Наприклад, встановлені сидіння з композитним каркасом та логотипами SV з підсвічуванням. Комбінована обробка виконана зі шкіри Windsor та матеріалу Ultrafabric.

Крім того, з композиту виготовлені накладки на пороги та інші декоративні накладки: наприклад, вставки на центральній консолі та дверях.

Без всього зайвого: кросовер Range Rover Sport отримав спортивну версію

Що під капотом

Range Rover Sport SV оснащений бітурбомотором BMW V8 на 4,4 л (635 к.с., 750 Нм), восьмиступінчастим "автоматом", повним приводом та гідропневматичною підвіскою. Розгін з місця до "сотні" займає лише 3,8 секунди, максимальна швидкість – 290 км/год.

Без всього зайвого: кросовер Range Rover Sport отримав спортивну версію

Раніше повідомлялось, що Range Rover отримав лімітовану версію, яка буде доступна лише в Австралії, причому тираж становитиме лише шість екземплярів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Новини
"Немає жодної ознаки": Зеленський про небажання РФ завершувати війну
"Немає жодної ознаки": Зеленський про небажання РФ завершувати війну
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія