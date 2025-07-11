Впервые гибрид. Mazda CX-5 нового поколения показали официально: вот как она выглядит

Японская компания представила в Европе новую генерацию своего бестселлера Mazda CX-5, который со дня запуска 13 лет назад был продан в количестве более 4,5 млн штук по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Со сменой поколения CX-5 выросла в размерах и получила новый салон, но изменения во внешности оказались скромными.

Изменения во внешности

Несмотря на то, что CX-5 сменила поколение впервые с 2016 года, на кардинальную переделку внешности бестселлера в Mazda не решились. Спереди у кроссовера новая оптика, перетекающая в окантовку фирменной решетки радиатора, под ней - более крупный воздухозаборник.

Длиннее стали задние двери, что облегчает процесс посадки-высадки пассажиров. Багажник увеличен до 583-2019 литров в зависимости от положения спинок сидений второго ряда.

Произошло это за счет увеличения габаритов: длина выросла на 115 мм до 4690, ширина - на 15 до 1860, высота - на 20 до 1695 мм. Колесная база растянулась до 2815 мм. Размер колесных дисков варьируется от 17 до 19 дюймов.

Особенности салона

Новый кроссовер располагает более просторным салоном, и особенно заметен прирост на заднем ряду, где увеличилось пространство для ног пассажиров. Mazda пока не подхватила тренд на возвращение физических кнопок, поэтому они почти исчезли, передав функционал сенсорному экрану.

В "топе" кроссовер получил 15,6-дюймовый экран медиасистемы с сервисами Google. За новым рулем с надписью Mazda установлена панель приборов диагональю 10,25 дюйма. Кроме того, CX-5 получила более комфортные сиденья.

Техническая составляющая авто

Европейцам CX-5 предложат с модернизированным 2,5-литровым бензиновым мотором e-Skyactiv G, который работает в тандеме с 24-вольтовой системой на 7 л.с. Мощность гибрида - 141 лошадиная сила. Коробка передач прежняя - шестидиапазонный автомат Skyactiv-Drive, привод может быть передним или полным.