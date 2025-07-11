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Вперше гібрид. Mazda CX-5 нового покоління показали офіційно: ось як вона виглядає

П'ятниця 11 липня 2025 15:55
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Вперше гібрид. Mazda CX-5 нового покоління показали офіційно: ось як вона виглядає Фото: Mazda CX-5 нового покоління показали офіційно (newsroom.mazda.com)
Автор: Константин Широкун

Японська компанія представила в Європі нову генерацію свого бестселера Mazda CX-5, який з дня запуску 13 років тому був проданий у кількості понад 4,5 млн штук по всьому світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зі зміною покоління CX-5 виросла у розмірах та отримала новий салон, але зміни у зовнішності виявилися скромними.

Зміни у зовнішності

Незважаючи на те, що CX-5 змінила покоління вперше з 2016 року, на кардинальну переробку зовнішності бестселера у Mazda не наважилися. Спереду у кросовера нова оптика, що перетікає в окантовку фірмової решітки радіатора, під нею – більший повітрозабірник.

Вперше гібрид. Mazda CX-5 нового покоління показали офіційно: ось як вона виглядає

Довшими стали задні двері, що полегшує процес посадки-висадки пасажирів. Багажник збільшений до 583-2019 літрів залежно від положення спинок сидінь другого ряду.

Сталося це за рахунок збільшення габаритів: довжина зросла на 115 мм до 4690, ширина – на 15 до 1860, висота – на 20 до 1695 мм. Колісна база розтягнулася до 2815 мм. Розмір колісних дисків варіюється від 17 до 19 дюймів.

Вперше гібрид. Mazda CX-5 нового покоління показали офіційно: ось як вона виглядає

Особливості салону

Новий кросовер має в своєму розпорядженні більш просторий салон, і особливо помітний приріст на задньому ряду, де збільшився простір для ніг пасажирів. Mazda поки не підхопила тренд на повернення фізичних кнопок, тому вони майже зникли, передавши функціонал сенсорному екрану.

У "топі" кросовер отримав 15,6-дюймовий екран медіасистеми із сервісами Google. За новим кермом з написом Mazda встановлена ​​панель приладів діагоналлю 10,25 дюйма. Крім того, CX-5 отримала комфортніші сидіння.

Вперше гібрид. Mazda CX-5 нового покоління показали офіційно: ось як вона виглядає

Технічна складова авто

Європейцям CX-5 запропонують із модернізованим 2,5-літровим бензиновим мотором e-Skyactiv G, який працює в тандемі з 24-вольтовою системою на 7 к.с. Потужність гібрида – 141 кінська сила. Коробка передач колишня – шестидіапазонний автомат Skyactiv-Drive, привід може бути переднім чи повним.

Вперше гібрид. Mazda CX-5 нового покоління показали офіційно: ось як вона виглядає

Нагадаємо, раніше Mazda представила свою нову "Стратегію економічного використання активів", спрямовану на підвищення ефективності виробництва та скорочення витрат завдяки стратегічним партнерствам. У рамках стратегії також розкрили перші подробиці про новий Mazda СХ-5.

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