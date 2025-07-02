Volkswagen Transporter получил новые электрические версии: вот как выглядят новинки

Volkswagen представил новые версии электрических Volkswagen Transporter. Так, на европейских рынках теперь покупателям доступен восьмиместный Shuttle и грузовой Kombi.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autoexpress .

Авто питаются от нового литий-ионного аккумулятора емкостью 65 кВт*ч с запасом хода 312 и 320 км соответственно. Отмечается, что электромобиль приводится в движение единственным электродвигателем мощностью 134 л.с., который установлен на передней оси.

Особенности новых электромобилей

Оба фургона могут иметь как короткую, так и длинную колесную базу, последняя добавляет дополнительное место для девяти человек в Shuttle или для шести человек в Kombi. В обеих комплектациях Kombi имеет полезную нагрузку 896 кг.

Комплектации и цены

Уже в базовой комплектации электромобилей присутствуют подогрев передних сидений, тепловой насос, всесезонные шины и однозонный климат-контроль. Версии Pro добавляют руль с подогревом, обтянутый кожаной кожей.

Цены на новинки начинаются от 73 000 долларов за Kombi и от 77 000 долларов за вариант Shuttle. Обе новинки от Volkswagen уже в продаже.