Volkswagen Transporter отримав нові електричні версії: ось як виглядають новинки

Volkswagen представив нові версії електричних Volkswagen Transporter. Так, на європейських ринках тепер покупцям доступний восьмимісний Shuttle та вантажний Kombi.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autoexpress .

Авто живляться від нового літій-іонного акумулятора ємністю 65 кВт*год з запасом ходу 312 та 320 км відповідно. Зазначається, що електромобіль приводиться у рух єдиним електродвигуном потужністю 134 к.с., що встановлений на передній вісі.

Особливості нових електромобілів

Обидва фургони можуть мати як коротку, так і довгу колісну базу, остання додає додаткове місце для дев’яти осіб у Shuttle або для шести осіб у Kombi. В обох комплектаціях Kombi має корисне навантаження 896 кг.

Комплектації та ціни

Вже у базовій комплектації електромобілів присутні підігрів передніх сидінь, тепловий насос, всесезонні шини та однозонний клімат-контроль. Версії Pro додають кермо з підігрівом, обтягнуте шкіряною шкірою.

Ціни на новинки починаються від 73 000 доларів за Kombi та від 77 000 доларів за варіант Shuttle. Обидві новинки від Volkswagen вже у продажу.