Volkswagen Transporter отримав нові електричні версії: ось як виглядають новинки
Volkswagen представив нові версії електричних Volkswagen Transporter. Так, на європейських ринках тепер покупцям доступний восьмимісний Shuttle та вантажний Kombi.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autoexpress.
Авто живляться від нового літій-іонного акумулятора ємністю 65 кВт*год з запасом ходу 312 та 320 км відповідно. Зазначається, що електромобіль приводиться у рух єдиним електродвигуном потужністю 134 к.с., що встановлений на передній вісі.
Особливості нових електромобілів
Обидва фургони можуть мати як коротку, так і довгу колісну базу, остання додає додаткове місце для дев’яти осіб у Shuttle або для шести осіб у Kombi. В обох комплектаціях Kombi має корисне навантаження 896 кг.
Комплектації та ціни
Вже у базовій комплектації електромобілів присутні підігрів передніх сидінь, тепловий насос, всесезонні шини та однозонний клімат-контроль. Версії Pro додають кермо з підігрівом, обтягнуте шкіряною шкірою.
Ціни на новинки починаються від 73 000 доларів за Kombi та від 77 000 доларів за варіант Shuttle. Обидві новинки від Volkswagen вже у продажу.
Нагадаємо, раніше німецький автовиробник показав оновлений Volkswagen Multivan. Мінівен отримав восьмимісну версію. Досі в гамі були лише варіанти на п'ять, шість чи сім посадкових місць.
Також Volkswagen готує найдинамічніший Tiguan в історії. Компанія планує повернути в спортивну лінійку популярний кросовер, який може отримати традиційний 2,0-літровий турбомотор, або гібридну силову установку.
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