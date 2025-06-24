Volkswagen представил свой первый автономный электромобиль

В основу авто лег электрический ID. Buzz с длинной колесной базой и трехрядным салоном. На крыше расположен основной блок системы автопилота, разработанный фирмой Mobileye, дополнительные модули установлены на крыльях и бамперах. Всего ID. Buzz AD имеет 13 камер, 9 лидаров и 5 радаров.

Таким образом, обеспечивается бесшовный круговой обзор для бортового машинного зрения. Все сенсоры управляются алгоритмами с искусственным интеллектом. Заявлено, что новый Volkswagen соответствует четвертому уровню автономности классификации SAE. Правда, официальная сертификация роботакси по этому стандарту еще не завершена.

Как вызвать роботизированный Volkswagen

Вызов беспилотника ID. Buzz AD осуществляется с помощью приложения Moia, которое сейчас используется для райдшеринга. Для удобства посадки предусмотрены дополнительные поручни. В салоне установлено четыре посадочных места, причем для каждого пассажира предусмотрены кнопки вызова службы поддержки и искусственно-интеллектуального помощника.

Вместо переднего пассажирского сиденья оборудована площадка для багажа, но водительское кресло все же сохранено. Как и руль, хотя он накрыт специальным чехлом.

В каких городах появится новинка

Беспилотники Volkswagen ID. Buzz AD будут использоваться для райдшеринга, но также минивены будут предложены корпоративным паркам, городским властям и муниципалитетам. Например, уже ведется сотрудничество с немецким Гамбургом и американским Остином (при посредничестве компании Uber).

За машинами дистанционно будут следить специальные операторы. Старт коммерческого использования минивэнов Volkswagen ID. Buzz AD намечен на 2026 год.