Volkswagen показал стильный кроссовер T-Roc второго поколения: вот как он выглядит

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В длину кроссовер достигает 4373 миллиметра - на 122 больше, чем предшественник. Подросла и колесная база (на 28 миллиметров), что позволило увеличить пространство на втором ряду и в багажнике, куда теперь умещается не менее 475 литров груза.

Внешне кроссовер приблизился к семейству электромобилей Volkswagen. Кроме того, что T-Roc стал современнее, улучшилась аэродинамика: коэффициент лобового сопротивления вырос на 10 процентов, до 0,29. Максимальная размерность колесных дисков - 20 дюймов.

Что изменилось в салоне

В салоне стало меньше пластика и больше ткани. По центру установлен экран диагональю 10,4 или 12,9 дюйма в зависимости от комплектации.

За доплату также доступен проекционный дисплей. Управляется система теперь не только сенсорными кнопками: на центральном тоннеле размещен регулятор, с помощью которого можно регулировать громкость, подсветку и менять режимы движения.

Также T-Roc получил сиденья ergoActive с 14-позиционной электрорегулировкой и массажем, аудиосистему Harman Kardon и новых электронных помощников. Среди них - новая система предупреждения о выезде и дистанционный парковщик Park Assist Pro.

Что под капотом

На старте кроссовер предложат в гибридных версиях с 1,5-литровым мотором eTSI и 48-вольтовым электродвигателем на 19 сил. Они агрегатируются с семиступенчатым "роботом" и развивают 116 или 150 лошадиных сил.

Позже в линейку войдет гибридная система на базе TSI evo2, также в двух вариантах мощности - 136 и 170 сил. Кроме того, заявлен и 2,0-литровый мотор TSI, в том числе в гибридном варианте. Вместе с ним T-Roc получит полный привод 4Motion.