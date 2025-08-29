ua en ru
Volkswagen показав стильний кросовер T-Roc другого покоління: ось як він виглядає

П'ятниця 29 серпня 2025 15:29
Volkswagen показав стильний кросовер T-Roc другого покоління: ось як він виглядає Фото: Volkswagen показав стильний кросовер T-Roc другого покоління (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Volkswagen офіційно представила стильний кросовер T-Roc другого покоління. Новинка базується на платформі MQB Evo.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У довжину кросовер досягає 4373 міліметри – на 122 більше, ніж попередник. Підросла і колісна база (на 28 міліметрів), що дозволило збільшити простір на другому ряду та в багажнику, куди тепер уміщається щонайменше 475 літрів вантажу.

Volkswagen показав стильний кросовер T-Roc другого покоління: ось як він виглядає

Зовні кросовер наблизився до сімейства електромобілів Volkswagen. Крім того, що T-Roc став сучаснішим, покращала аеродинаміка: коефіцієнт лобового опору зріс на 10 відсотків, до 0,29. Максимальна розмірність колісних дисків – 20 дюймів.

Volkswagen показав стильний кросовер T-Roc другого покоління: ось як він виглядає

Що змінилось у салоні

У салоні стало менше пластику та більше тканини. По центру встановлено екран діагоналлю 10,4 чи 12,9 дюйма залежно від комплектації.

За доплату також доступний проекційний дисплей. Керується система тепер не тільки сенсорними кнопками: на центральному тунелі розміщений регулятор, за допомогою якого можна регулювати гучність, підсвічування та змінювати режими руху.

Volkswagen показав стильний кросовер T-Roc другого покоління: ось як він виглядає

Також T-Roc отримав сидіння ergoActive з 14-позиційним електрорегулюванням та масажем, аудіосистему Harman Kardon та нових електронних помічників. Серед них – нова система попередження про виїзд та дистанційний паркувальник Park Assist Pro.

Що під капотом

На старті кросовер запропонують у гібридних версіях з 1,5-літровим мотором eTSI і 48-вольтовим електродвигуном на 19 сил. Вони агрегатуються з семиступінчастим "роботом" і розвивають 116 чи 150 кінських сил.

Пізніше до лінійки увійде гібридна система на базі TSI evo2, також у двох варіантах потужності – 136 і 170 сил. Окрім того, заявлено і 2,0-літровий мотор TSI, у тому числі в гібридному варіанті. Разом із ним T-Roc отримає повний привід 4Motion.

Volkswagen показав стильний кросовер T-Roc другого покоління: ось як він виглядає

Нагадаємо, раніше німецький автовиробник показав оновлений Volkswagen Multivan. Мінівен отримав восьмимісну версію. Досі в гамі були лише варіанти на п'ять, шість чи сім посадкових місць.

Volkswagen Автомобільний ринок
