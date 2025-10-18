Volkswagen показал прощальную версию кроссовера Touareg: вот как она выглядит

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В 2002 году Volkswagen Touareg стал первой внедорожной моделью марки, а также открыл "народным автомобилям" двери в премиальный сегмент. Кроме того, именно благодаря Touareg увидел свет Porsche Cayenne, который стал спасательным кругом для немецкого производителя суперкаров.

За 23 года выпущено более 1,2 млн машин, но в последнее время продажи Touareg стали неуклонно снижаться. По миру разошлось 471 тысяча кроссоверов первого поколения, 483 тысяч автомобилей второй генерации и лишь 265 тысяч экземпляров нынешнего третьего Touareg.

Особенности прощальной версии

Прощальная версия выполнена по стандартным правилам подобных исполнений и не скрывает сюрпризов. Обозначения Final Edition нанесены лазером на оконную рамку задней двери и тиснением на кожаную отделку рычага коробки передач.

Аналогичными надписями с подсветкой украшены передняя панель и накладки на порогах. Вот и весь перечень изменений. Исполнение Final Edition будет доступно для всех версий и комплектаций Volkswagen Touareg.

Цена вопроса

Стоимость прощальной версии Volkswagen Touareg Final Edition начинается от 75 тысяч евро. Прием заказов будет открыт до марта 2026 года.

Впрочем, история Touareg, скорее всего, на этом не закончится. Круг замкнется, и флагманскому кроссоверу Volkswagen поможет будущий электрический Porsche Cayenne, который разделит с ним технику и платформу PPE (Premium Platform Electric).