Volkswagen показав прощальну версію кросовера Touareg: ось як вона виглядає

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У 2002 році Volkswagen Touareg став першою позашляховою моделлю марки, а також відкрив "народним автомобілям" двері в преміальний сегмент. Крім того, саме завдяки Touareg побачив світ Porsche Cayenne, який став рятівним колом для німецького виробника суперкарів.

За 23 роки випущено понад 1,2 млн машин, але останнім часом продаж Touareg став неухильно знижуватися. Світом розійшлося 471 тисяча кросоверів першого покоління, 483 тисяч автомобілів другої генерації і лише 265 тисяч екземплярів нинішнього третього Touareg.

Особливості прощальної версії

Прощальна версія виконана за стандартними правилами подібних виконань і не приховує сюрпризів. Позначення Final Edition нанесені лазером на віконну рамку задніх дверей та тисненням на шкіряне оздоблення важеля коробки передач.

Аналогічними написами з підсвіткою прикрашені передня панель і накладки на порогах. Ось і весь перелік змін. Виконання Final Edition буде доступним для всіх версій і комплектацій Volkswagen Touareg.

Ціна питання

Вартість прощальної версії Volkswagen Touareg Final Edition починається від 75 тисяч євро. Прийом замовлень буде відкрито до березня 2026 року.

Втім, історія Touareg, швидше за все, на цьому не закінчиться. Коло замкнеться, і флагманському кросоверу Volkswagen допоможе майбутній електричний Porsche Cayenne, який розділить з ним техніку та платформу PPE (Premium Platform Electric).