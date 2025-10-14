Volkswagen готовит новый доступный электромобиль: раскрыты первые фото и характеристики

Производством линейки ID.Unyx занимается завод Volkswagen Anhui, созданный в партнерстве с компанией JAC. Кстати, на этом же предприятии выпускают модель Cupra Tavascan для мирового рынка.

Фотографий с открытым багажником пока нет, но, судя по дизайну, ID.Unyx 07 является лифтбэком. По силуэту он напоминает Volkswagen ID.7 Vizzion от FAW Volkswagen, который представляет глобальную версию лифтбека ID.7.

Несмотря на схожесть, ID.Unyx 07 имеет собственный кузов и оригинальный дизайн, а также более компактные размеры. Его длина составляет 4853 мм, ширина - 1852 мм, высота - 1566 мм, а колесная база - 2826 мм. Для сравнения, китайский ID.7 Vizzion имеет длину 4956 мм и базу 2965 мм.

Интерьер пока официально не раскрыли, однако на опубликованных изображениях виден большой отдельный сенсорный дисплей мультимедийной системы. Сообщается, что автомобиль получит новую электронную платформу, специально разработанную для Китая.

Согласно сертификату, в настоящее время электромобиль имеет один двигатель мощностью 231 лошадиную силу. Китайские СМИ предполагают, что в будущем появится вариант с полным приводом. В продаже Volkswagen ID.Unyx 07 ожидается уже в следующем году.