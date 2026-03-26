Красный круг на светофоре в Киеве: что означает новый сигнал
На Михайловской площади в Киеве установили первый светофор обновленного стандарта с дополнительной секцией, которая светится красным кругом для предупреждения водителей о запрете поворота. Это нововведение должно уменьшить количество аварийных ситуаций на сложных перекрестках, особенно ночью или в непогоду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Как работает новая дополнительная секция
Дополнительная секция светофора, которая традиционно регулирует движение направо, получила важное обновление. Отныне, когда маневр разрешен, светится привычная зеленая стрелка. А вот когда поворот запрещен - загорается яркий красный круг.
Ранее, когда дополнительная секция просто гасла, водители из-за усталости, невнимательности или сложных погодных условий могли ошибиться и не заметить запрет. Новый красный контур четко информирует о невозможности выполнения поворота, что значительно облегчает ориентирование на дороге.
По информации КГГА, светофоры нового образца будут устанавливать в столице постепенно - вместо старых, у которых выходит срок эксплуатации. Первое такое устройство уже работает на Михайловской площади в направлении улицы Михайловской.
Фото: светофор с красным кругом на Михайловской площади (kyivcity.gov.ua)
Почему это важно для безопасности
Такое нововведение не является чьей-то прихотью, а стало частью перехода Украины на обновленные стандарты безопасности дорожного движения. Модернизация происходит в соответствии с ДСТУ 4092:2024 и имеет целью минимизировать количество дорожно-транспортных происшествий на сложных участках.
Особенно актуальным это является для:
- перекрестков с плохой видимостью;
- мест с интенсивным потоком транспорта;
- участков, где водители часто пропускают запрещающий сигнал.
Напомним, в ноябре 2025 года в Киеве появился новый сигнал светофора "Греческий крест", который позволяет одновременное движение транспорта во всех направлениях и отдельный этап для пешеходов. В том же году в столице начали устанавливать светофоры для людей с нарушением зрения - с аудиосопровождением и тактильными элементами.
С 1 мая 2025 года в Украине начался переход на обновленные стандарты дорожного движения.Светофоры изменили цвет зеленого сигнала на "изумрудный" для лучшей видимости слабовидящими людьми и в условиях недостаточной освещенности.