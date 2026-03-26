ua en ru
Чт, 26 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Авто

Красный круг на светофоре в Киеве: что означает новый сигнал

20:57 26.03.2026 Чт
2 мин
Раньше, когда дополнительная секция просто гасла, водители могли не заметить, что поворот запрещен
aimg Екатерина Коваль
Красный круг на светофоре в Киеве: что означает новый сигнал Фото: светофор с красным кругом на Михайловской площади (kyivcity.gov.ua)

На Михайловской площади в Киеве установили первый светофор обновленного стандарта с дополнительной секцией, которая светится красным кругом для предупреждения водителей о запрете поворота. Это нововведение должно уменьшить количество аварийных ситуаций на сложных перекрестках, особенно ночью или в непогоду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Как работает новая дополнительная секция

Дополнительная секция светофора, которая традиционно регулирует движение направо, получила важное обновление. Отныне, когда маневр разрешен, светится привычная зеленая стрелка. А вот когда поворот запрещен - загорается яркий красный круг.

Ранее, когда дополнительная секция просто гасла, водители из-за усталости, невнимательности или сложных погодных условий могли ошибиться и не заметить запрет. Новый красный контур четко информирует о невозможности выполнения поворота, что значительно облегчает ориентирование на дороге.

По информации КГГА, светофоры нового образца будут устанавливать в столице постепенно - вместо старых, у которых выходит срок эксплуатации. Первое такое устройство уже работает на Михайловской площади в направлении улицы Михайловской.

Красный круг на светофоре в Киеве: что означает новый сигнал

Фото: светофор с красным кругом на Михайловской площади (kyivcity.gov.ua)

Почему это важно для безопасности

Такое нововведение не является чьей-то прихотью, а стало частью перехода Украины на обновленные стандарты безопасности дорожного движения. Модернизация происходит в соответствии с ДСТУ 4092:2024 и имеет целью минимизировать количество дорожно-транспортных происшествий на сложных участках.

Особенно актуальным это является для:

  • перекрестков с плохой видимостью;
  • мест с интенсивным потоком транспорта;
  • участков, где водители часто пропускают запрещающий сигнал.

Напомним, в ноябре 2025 года в Киеве появился новый сигнал светофора "Греческий крест", который позволяет одновременное движение транспорта во всех направлениях и отдельный этап для пешеходов. В том же году в столице начали устанавливать светофоры для людей с нарушением зрения - с аудиосопровождением и тактильными элементами.

С 1 мая 2025 года в Украине начался переход на обновленные стандарты дорожного движения.Светофоры изменили цвет зеленого сигнала на "изумрудный" для лучшей видимости слабовидящими людьми и в условиях недостаточной освещенности.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Автомобильное движение Светофор
Новости
Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
