Червоне коло на світлофорі в Києві: що означає новий сигнал
На Михайлівській площі в Києві встановили перший світлофор оновленого стандарту з додатковою секцією, яка світиться червоним колом для попередження водіїв про заборону повороту. Це нововведення має зменшити кількість аварійних ситуацій на складних перехрестях, особливо вночі чи в негоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Як працює нова додаткова секція
Додаткова секція світлофора, яка традиційно регулює рух праворуч, отримала важливе оновлення. Відтепер, коли маневр дозволений, світиться звична зелена стрілка. А от коли поворот заборонено - спалахує яскраве червоне коло.
Раніше, коли додаткова секція просто гасла, водії через втому, неуважність або складні погодні умови могли помилитися і не помітити заборони. Новий червоний контур чітко інформує про неможливість виконання повороту, що значно полегшує орієнтування на дорозі.
За інформацією КМДА, світлофори нового зразка встановлюватимуть у столиці поступово - замість старих, у яких виходить термін експлуатації. Перший такий пристрій уже працює на Михайлівській площі в напрямку вулиці Михайлівської.
Фото: світлофор з червоним колом на Михайлівській площі (kyivcity.gov.ua)
Чому це важливо для безпеки
Таке нововведення не є чиєюсь забаганкою, а стало частиною переходу України на оновлені стандарти безпеки дорожнього руху. Модернізація відбувається відповідно до ДСТУ 4092:2024 і має на меті мінімізувати кількість дорожньо-транспортних пригод на найскладніших ділянках.
Особливо актуальним це є для:
- перехресть із поганою видимістю;
- місць із інтенсивним потоком транспорту;
- ділянок, де водії часто пропускають заборонний сигнал.
Нагадаємо, у листопаді 2025 року в Києві з’явився новий сигнал світлофора “Грецький хрест”, який дозволяє одночасний рух транспорту в усіх напрямках та окремий етап для пішоходів. У тому ж році у столиці почали встановлювати світлофори для людей із порушенням зору — з аудіосупроводом та тактильними елементами.
З 1 травня 2025 року в Україні розпочався перехід на оновлені стандарти дорожнього руху. Світлофори змінили колір зеленого сигналу на “смарагдовий” для кращої видимості людьми з вадами зору та в умовах недостатньої освітленості.