Червоне коло на світлофорі в Києві: що означає новий сигнал

На Михайлівській площі в Києві встановили перший світлофор оновленого стандарту з додатковою секцією, яка світиться червоним колом для попередження водіїв про заборону повороту. Це нововведення має зменшити кількість аварійних ситуацій на складних перехрестях, особливо вночі чи в негоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Як працює нова додаткова секція

Додаткова секція світлофора, яка традиційно регулює рух праворуч, отримала важливе оновлення. Відтепер, коли маневр дозволений, світиться звична зелена стрілка. А от коли поворот заборонено - спалахує яскраве червоне коло.

Раніше, коли додаткова секція просто гасла, водії через втому, неуважність або складні погодні умови могли помилитися і не помітити заборони. Новий червоний контур чітко інформує про неможливість виконання повороту, що значно полегшує орієнтування на дорозі.

За інформацією КМДА, світлофори нового зразка встановлюватимуть у столиці поступово - замість старих, у яких виходить термін експлуатації. Перший такий пристрій уже працює на Михайлівській площі в напрямку вулиці Михайлівської.

Фото: світлофор з червоним колом на Михайлівській площі (kyivcity.gov.ua)

Чому це важливо для безпеки

Таке нововведення не є чиєюсь забаганкою, а стало частиною переходу України на оновлені стандарти безпеки дорожнього руху. Модернізація відбувається відповідно до ДСТУ 4092:2024 і має на меті мінімізувати кількість дорожньо-транспортних пригод на найскладніших ділянках.

Особливо актуальним це є для: