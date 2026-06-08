Водителям готовят жесткие штрафы за нарушение ПДД и превышение скорости

Правительство планирует усилить ответственность для водителей, которые регулярно нарушают правила дорожного движения. Также изменения коснутся системы фиксации нарушений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

По словам главы правительства, вопросы безопасности дорожного движения обсуждали во время встречи с министром внутренних дел Игорем Клименко.

Сейчас правительство готовит комплекс решений, направленных на уменьшение количества ДТП и повышение дисциплины среди участников дорожного движения.

Среди предложенных изменений:

усиление ответственности за систематические нарушения правил дорожного движения, в частности за превышение скорости;

введение более жестких санкций для водителей, которые регулярно игнорируют установленные ограничения;

совершенствование систем автоматической и неавтоматической фиксации нарушений;

законодательное урегулирование использования легкого персонального электротранспорта.

Свириденко отметила, что окончательные решения должны быть сформированы с учетом предложений общества.

"Сочувствую каждому, кто потерял родных и близких на дорогах. Мы должны сделать все, чтобы подобные трагедии не могли повториться", - подчеркнула Свириденко.

ДТП в Киеве

Напомним, дискуссия об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения активизировалась после резонансного ДТП в Киеве на Чоколовском бульваре.

Тогда автомобиль Mercedes-Benz на большой скорости влетел в подземный пешеходный переход, где находились люди.

В результате аварии погибли четыре человека, среди которых 12-летний мальчик, еще три человека получили травмы.