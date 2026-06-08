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Водителям готовят жесткие штрафы за нарушение ПДД и превышение скорости

16:25 08.06.2026 Пн
2 мин
Какие нарушения ПДД могут наказывать значительно строже?
aimg Мария Науменко
Водителям готовят жесткие штрафы за нарушение ПДД и превышение скорости Фото: сотрудник патрульной полиции проверяет документы водителя (facebook.com/kyivpatrol)
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Правительство планирует усилить ответственность для водителей, которые регулярно нарушают правила дорожного движения. Также изменения коснутся системы фиксации нарушений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

По словам главы правительства, вопросы безопасности дорожного движения обсуждали во время встречи с министром внутренних дел Игорем Клименко.

Сейчас правительство готовит комплекс решений, направленных на уменьшение количества ДТП и повышение дисциплины среди участников дорожного движения.

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Среди предложенных изменений:

  • усиление ответственности за систематические нарушения правил дорожного движения, в частности за превышение скорости;

  • введение более жестких санкций для водителей, которые регулярно игнорируют установленные ограничения;

  • совершенствование систем автоматической и неавтоматической фиксации нарушений;

  • законодательное урегулирование использования легкого персонального электротранспорта.

Свириденко отметила, что окончательные решения должны быть сформированы с учетом предложений общества.

"Сочувствую каждому, кто потерял родных и близких на дорогах. Мы должны сделать все, чтобы подобные трагедии не могли повториться", - подчеркнула Свириденко.

ДТП в Киеве

Напомним, дискуссия об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения активизировалась после резонансного ДТП в Киеве на Чоколовском бульваре.

Тогда автомобиль Mercedes-Benz на большой скорости влетел в подземный пешеходный переход, где находились люди.

В результате аварии погибли четыре человека, среди которых 12-летний мальчик, еще три человека получили травмы.

По данным правоохранителей, 49-летний водитель ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД, а за автомобилем было зафиксировано 39 нарушений, преимущественно за превышение скорости.

8 июня Шевченковский районный суд Киева отправил подозреваемого под стражу на 60 суток без права внесения залога.

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