Водіям готують жорсткі штрафи за порушення ПДР і перевищення швидкості

Уряд планує посилити відповідальність для водіїв, які регулярно порушують правила дорожнього руху. Також зміни торкнуться системи фіксації порушень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

За словами очільниці уряду, питання безпеки дорожнього руху обговорювали під час зустрічі з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименко.

Наразі уряд готує комплекс рішень, спрямованих на зменшення кількості ДТП та підвищення дисципліни серед учасників дорожнього руху.

Серед запропонованих змін:

посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху, зокрема за перевищення швидкості;

запровадження жорсткіших санкцій для водіїв, які регулярно ігнорують встановлені обмеження;

удосконалення систем автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень;

законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту.

Свириденко зазначила, що остаточні рішення мають бути сформовані з урахуванням пропозицій суспільства.

"Співчуваю кожному, хто втратив рідних і близьких на дорогах. Ми маємо зробити все, щоб подібні трагедії не могли повторитися", - наголосила Свириденко.

ДТП у Києві

Нагадаємо, дискусія про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху активізувалася після резонансної ДТП у Києві на Чоколівському бульварі.

Тоді автомобіль Mercedes-Benz на великій швидкості влетів у підземний пішохідний перехід, де перебували люди.

Унаслідок аварії загинули четверо людей, серед яких 12-річний хлопчик, ще троє осіб отримали травми.