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З власним принтером та інтернетом: Jeep Wagoneer отримав спецверсію (фото)

П'ятниця 20 червня 2025 15:21
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З власним принтером та інтернетом: Jeep Wagoneer отримав спецверсію (фото) Фото: Jeep Wagoneer отримав спецверсію (media.stellantisnorthamerica.com)
Автор: Константин Широкун

Концерн Stellantis показав спеціальну модифікацію позашляховика Jeep Wagoneer у виконанні Command Operations Vehicle (COV) для поліції та спецслужб. Правоохоронцям запропоновано машини у стандартному та довгобазному виконаннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Jeep Wagoneer COV не має заводського бронювання, цю роботу залишили профільним фірмам. Натомість запропоновано безліч спеціального обладнання та аксесуарів.

Спеціальне обладнання новинки

Наприклад, встановлена ​​доопрацьована електросистема з розвиненою проводкою, яка дозволяє підключати різноманітні службові прилади та пристрої. За салонним склом і за ґратами радіатора змонтовані проблискові маячки. Також у авто є багатофункціональна система динаміків, яка також може виконувати функцію сирени.

З власним принтером та інтернетом: Jeep Wagoneer отримав спецверсію (фото)

До списку ще більш специфічного обладнання входять додаткові камери, рація, супутниковий інтернет, бортовий комп'ютер із модемом та принтером, проекційний дисплей із системою нічного бачення. Також передбачено систему кріплення спецвантажів або зброї в багажнику.

Технічна складова

Особливий Jeep Wagoneer COV приводиться у рух рядним шестициліндровим турбомотором Hurricane 3.0, який розвиває 426 к.с. та 635 Нм, з ним працює восьмиступінчастий "автомат" та повнопривідна трансмісія Quadra-Trac. Такий позашляховик здатний розігнатися з місця до 97 км/год за 6,3 секунди.

Американські дилери марки вже відкрили прийом замовлень на спецавтомобілі Jeep Wagoneer COV, але ціна не повідомляється. Проте відомо, що на машини поширюється розширена десятирічна гарантія.

З власним принтером та інтернетом: Jeep Wagoneer отримав спецверсію (фото)

Раніше американський автовиробник презентував лімітовану версію позашляховика Jeep Wrangler під назвою 1941 Willys Edition на честь легендарного американського позашляховика часів Другої світової. Цікаво, що спецверсія створена для ринку Індії.

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