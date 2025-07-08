Производитель iPhone может спасти Nissan от кризиса: названы ключевые шаги

Японская компания ведет переговоры с тайваньской Foxconn о запуске производства ее электромобилей на заводе Nissan Oppama в Канагаве. Такой шаг должен улучшить финансовое положение известного автопроизводителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei Asia .

Известно, что Foxconn давно вынашивает планы по запуску своей электромобильной линейки и нуждается в производственных мощностях, а завод Nissan таким образом может быть спасен от закрытия.

Завод планируют закрыть

Завод Nissan Oppama может стать жертвой плана по реструктуризации бизнеса, объявленного новым гендиректором компании Иваном Эспинозой. Он анонсировал закрытие 17 производственных площадок по всему миру и сокращение штата сотрудников на 15 процентов в целях экономии.

Если же Nissan позволит Foxconn поставить ее электромобили на конвейер, предприятие и 3900 рабочих мест будут сохранены, говорят источники. Nissan назвал информацию о возможной сделке не основанную на официальном заявлении, но и опровергать ее не стал.

Что известно о Nissan Oppama

Завод Nissan Oppama был открыт в 1961 году. Он стал одним из символов расцвета компании и долго носил звание "материнской фабрики" Nissan. В 2010 году именно на нем стартовало производство Leaf первого поколения, а затем и современных гибридов. Сейчас с его конвейера сходят модели Note и Note Aura.