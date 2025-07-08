Виробник iPhone може врятувати Nissan від кризи: названі ключові кроки
Японська компанія веде переговори з тайванською Foxconn про запуск виробництва її електромобілів на заводі Nissan Oppama у Канагаві. Такий крок повинен покращити фінансове становище відомого автовиробника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei Asia.
Відомо, що Foxconn давно виношує плани із запуску своєї електромобільної лінійки і потребує виробничих потужностей, а завод Nissan таким чином може бути врятований від закриття.
Завод планують закрити
Завод Nissan Oppama може стати жертвою плану з реструктуризації бізнесу, оголошеного новим гендиректором компанії Іваном Еспінозою. Він анонсував закриття 17 виробничих майданчиків у всьому світі та скорочення штату співробітників на 15 відсотків з метою економії.
Якщо ж Nissan дозволить Foxconn поставити її електромобілі на конвеєр, підприємство та 3900 робочих місць буде збережено, кажуть джерела. Nissan назвав інформацію про можливу угоду не засновану на офіційній заяві, але й спростовувати її не став.
Що відомо про Nissan Oppama
Завод Nissan Oppama був відкритий у 1961 році. Він став одним із символів розквіту компанії та довго носив звання "материнської фабрики" Nissan. У 2010 році саме на ньому стартувало виробництво Leaf першого покоління, а потім і сучасних гібридів. Зараз з його конвеєра сходять моделі Note та Note Aura.
Криза у Nissan
Раніше повідомлялось, що Nissan скоротить приблизно кожного сьомого працівника, і це при тому, що в листопаді минулого року вже позбулися дев'яти тисяч людей через погіршення фінансових результатів.
Новий менеджмент Nissan вважає, що автовиробнику вдасться залишитись на плаву навіть без партнерства з прямими конкурентами. Однак для цього потрібно негайно скоротити витрати та припинити витрачати ресурси марно.
Nissan навіть готовий продати історичну штаб-квартиру у Японії через борги. Компанія розглядає можливість позбавлення активу в рамках реструктуризації.
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