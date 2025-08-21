От дизайнера Volkswagen: инженеры создали эффектное багги для бездорожья

За дизайн нового багги отвечал известный дизайнер Фриман Томас, который в свое время нарисовал купе Audi TT первого поколения и Volkswagen New Beetle. В результате получился автомобиль, который, с одной стороны, сохранил известные формы, а с другой - имеет более современный дизайн.

Доступ в салон открывают подъемные двери, которые можно при необходимости снять, превратив авто в подобие кабриолета. Завершают образ массивные колеса с вездеходными шинами BFGoodrich.

Вся передняя панель новинки состоит из сенсорных экранов, а медиасистема имеет поддержку Apple CarPlay и Android Auto, а также встроенную навигацию. Также предусмотрен круиз-контроль. Трехспицевый руль позаимствован у Porsche, по центру торчит рычаг гидравлического ручника.

Сзади установлена оппозитная атмосферная "шестерка" фирмы Tuthill. Она имеет объем 3,1 л и может раскручиваться до 11 000 об/мин. В паре с двигателем работает шестиступенчатая секвентальная коробка передач и система постоянного полного привода с блокировкой всех трех дифференциалов.

Всего партнеры планируют выпустить 100 экземпляров багги LFG. Производство начнется в 2026 году, но цены пока не объявлены.