В Великобритании водителям 70+ хотят запретить садиться за руль

Водителям старше 70 лет придется каждые три года пересдавать экзамен и проходить медицинские тесты, включая проверку на деменцию. Проваливших тесты отстранят от вождения.

Правительство также планирует снизить допустимый уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе с 35 до 22 мкг на 100 мл. А за пассажиров без ремня безопасности начнут начислять штрафные баллы водителю.

И это еще не все. Полиции упростят борьбу с наркоманами за рулем - для обвинений будет достаточно экспресс-теста слюны, без долгих анализов крови. Обсуждается и ужесточение наказаний за езду без страховки, а также меры против "невидимых" для камер номерных знаков.

Рост смертности на дорогах

В 2024 году на дорогах Британии погибли 1 633 человека, почти 28 тысяч получили тяжелые травмы. С 2010 года число аварий с пожилыми водителями выросло на 47%.

Эксперты уверены: реформа способна предотвратить десятки смертей ежегодно. Но для реального эффекта, по их словам, нужно как минимум тысяча новых дорожных офицеров, которые будут ловить нарушителей до трагедии.