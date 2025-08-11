ua en ru
В Великобритании водителям 70+ хотят запретить садиться за руль

Великобритания, Понедельник 11 августа 2025 11:16
В Великобритании водителям 70+ хотят запретить садиться за руль Фото: для водителей в Британии сменяют правила (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Правительство Британии планирует крупнейшую реформу дорожного законодательства за почти 20 лет из-за высокой смертности на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Telegraph.

Водителям старше 70 лет придется каждые три года пересдавать экзамен и проходить медицинские тесты, включая проверку на деменцию. Проваливших тесты отстранят от вождения.

Правительство также планирует снизить допустимый уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе с 35 до 22 мкг на 100 мл. А за пассажиров без ремня безопасности начнут начислять штрафные баллы водителю.

И это еще не все. Полиции упростят борьбу с наркоманами за рулем - для обвинений будет достаточно экспресс-теста слюны, без долгих анализов крови. Обсуждается и ужесточение наказаний за езду без страховки, а также меры против "невидимых" для камер номерных знаков.

Рост смертности на дорогах

В 2024 году на дорогах Британии погибли 1 633 человека, почти 28 тысяч получили тяжелые травмы. С 2010 года число аварий с пожилыми водителями выросло на 47%.

Эксперты уверены: реформа способна предотвратить десятки смертей ежегодно. Но для реального эффекта, по их словам, нужно как минимум тысяча новых дорожных офицеров, которые будут ловить нарушителей до трагедии.

Ранее РБК-Украина писало, что нарушение правил проезда перекрестков - одна из самых распространенных причин дорожно-транспортных происшествий в Украине. Патрульная полиция Харьковской области напомнила о правилах во избежание ДТП.

Также мы рассказывали, что полиция напомнила водителям правила парковки в городах. Машины можно оставлять только в разрешенных местах, не ближе 10 м к переходам и 30 м к остановкам.

