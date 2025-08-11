У Великій Британії водіям 70+ хочуть заборонити сідати за кермо

Уряд Британії планує найбільшу реформу дорожнього законодавства за майже 20 років через високу смертність на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Telegraph .

Водіям, старшим за 70 років, доведеться кожні три роки перездавати іспит і проходити медичні тести, включно з перевіркою на деменцію. Тих, хто провалив тести, відсторонять від водіння.

Уряд також планує знизити допустимий рівень алкоголю в повітрі, що видихається, з 35 до 22 мкг на 100 мл. А за пасажирів без ременя безпеки почнуть нараховувати штрафні бали водієві.

І це ще не все. Поліції спростять боротьбу з наркоманами за кермом - для звинувачень буде достатньо експрес-тесту слини, без довгих аналізів крові. Обговорюється і посилення покарань за їзду без страховки, а також заходи проти "невидимих" для камер номерних знаків.

Зростання смертності на дорогах

У 2024 році на дорогах Британії загинули 1 633 людини, майже 28 тисяч отримали важкі травми. З 2010 року кількість аварій з літніми водіями зросла на 47%.

Експерти впевнені: реформа здатна запобігти десяткам смертей щорічно. Але для реального ефекту, за їхніми словами, потрібно щонайменше тисяча нових дорожніх офіцерів, які ловитимуть порушників до трагедії.