Упал уровень масла: 3 шага для диагностики и спасения двигателя

Среда 20 августа 2025 18:00
Фото: современные авто часто сами предупреждают о падении уровня масла, но причины от этого не исчезают (freepik.com)
Автор: Игорь Широкун

Событие, которое часто наступает неожиданно и в конце концов становится катастрофическим: уровень масла в двигателе падает настолько, что давление снижается до нуля и мотор останавливается из-за заклинивания или разрушения деталей. Но у заботливого водителя такого не произойдет.

О трех способах не прозевать падение уровня масла в двигателе читайте в материале РБК-Украина.

Куда исчезает масло: если уровень внезапно упал

Конечно, эта тема касается в первую очередь владельцев подержанных машин, хотя при определенных условиях подобную неприятность можно устроить и с новой машиной.

Итак, иногда мы неожиданно замечаем, что уровень масла в двигателе снизился - либо по сигналу на панели, либо при проверке щупом. Это может вызвать тревогу, но не спешите думать о капремонте. Есть много других причин, и большинство из них - вполне решаемые.

Способ №1: следите за утечкой масла

Это одна из самых распространенных причин, особенно на автомобилях с пробегом. Масло может просто вытекать из двигателя:

  • Из-за старения или усадки прокладок (клапанная крышка, поддон картера, другие места стыковки деталей мотора).
  • В местах крепления навесного оборудования - бензонасоса, фильтра, датчиков и т.д.
  • В старых моторах часто протекают шланги, ведущие к маслорадиатору или отдельным фильтрам.
  • Из-за изношенных сальников - особенно коленчатого вала или трамблера (распределителя зажигания).

Как найти утечку

- Если масло течет только при работающем двигателе, оно может не оставлять следов - ищите там, где скапливается пыль, на ней следы заметнее.

- Следы могут быть ниже реального места утечки - горячее масло способно течь по неожиданным маршрутам.

- Не всегда видны пятна на асфальте - масло может капать только во время движения. Но лужицы на асфальте часто являются надежным индикатором протечки.

- Не путайте утечку с "потением" - это начальный этап износа прокладок, и он не всегда критичен.

Совет: Вымойте двигатель, высушите его и припорошите тальком. После запуска мотора пятна масла будут четко видны на светлой поверхности.

Упал уровень масла: 3 шага для диагностики и спасения двигателяФото: если двигатель склонен к потреблению масла, в дальние путешествия стоит брать с собой канистру на долив (unsplash.com)

Способ №2: контроль за естественным угаром масла

В любом двигателе часть масла сгорает во время работы. Это зависит от:

  • Типа масла
  • Конструкции двигателя
  • Состояния поршневой группы и клапанов

Некоторые современные моторы (например, VW Group, BMW, Subaru) конструктивно потребляют больше масла. В инструкциях часто указан допустимый расход - до 1 литра на 1000 км.

Совет: Если новый или почти новый двигатель внезапно начал потреблять много масла - обратитесь на СТО. Новые моторы до 2000-3000 км пробега часто имеют повышенный расход масла, но это временно.

Однако не всегда высокий расход - это норма. Дилеры могут ссылаться на вышеупомянутые официальные цифры, но это не всегда объясняет реальную проблему. Если раньше двигатель потреблял мало, а теперь вдруг больше - ищите причину (износ поршней, поршневых колец и цилиндров, сальников клапанов и т.д.).

Совет. Распространенная причина, которая может не потребовать большого ремонта двигателя - так называемое залегание колец, когда они теряют подвижность из-за нагара. Проблема часто решается химическими препаратами (промывочными присадками), которые заливаются в топливо, масло или просто в цилиндр.

Сальники клапанов можно заменить без больших затрат. А вот ремонт поршневой группы - это уже серьезное дело, требующее разборки двигателя.

Способ №3: Стиль вождения и выбор масла

Иногда в неконтролируемой потере моторного масла виноват сам водитель:

  • Длительная езда на высоких оборотах увеличивает расход масла.
  • Некоторые марки масла имеют повышенную склонность к сгоранию - это особенность их состава.

Совет: Попробуйте сменить марку масла, оставаясь в пределах той же вязкости и класса качества. И всегда проверяйте уровень на чисто горизонтальной поверхности, желательно в одном и том же месте - даже небольшой наклон машины может исказить показатели.

Вывод

Чрезмерные потери моторного масла часто означает большие проблемы с двигателем. Поэтому разбираться с причинами следует спокойно и с привлечением квалифицированных специалистов - и в первую очередь таких, которым вы доверяете. Так или иначе, большинство причин - вполне решаемы, особенно если действовать внимательно и с пониманием.

Ранее в нашей статье мы рассказывали водителям, почему нельзя забывать о смене масла в двигателе и к чему это приводит.

Также в наших публикациях мы разбирались, как часто заменять масло в авто и почему автопроизводитель не всегда точен в своих рекомендациях.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Autocar.

