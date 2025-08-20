ua en ru
Упав рівень масла: 3 кроки для діагностики і порятунку двигуна

Середа 20 серпня 2025 18:00
Упав рівень масла: 3 кроки для діагностики і порятунку двигуна Фото: сучасні авто часто самі попереджають про падіння рівня оливи, але причини від цього не зникають (freepik.com)
Автор: Ігор Широкун

Подія, яка часто настає несподівано і зрештою стає катастрофічною: рівень оливи у двигуні падає настільки, що тиск знижується до нуля і мотор зупиняється через заклинювання чи руйнування деталей. Але у дбайливого водія такого не станеться.

Про три способи не прогавити падіння рівня оливи в двигуні читайте в матеріалі РБК-Україна.

Куди зникає моторне масло: якщо рівень раптово впав

Звісно, ця тема стосується в першу чергу власників вживаних машин, хоча за певних умов подібну неприємність можна влаштувати і з новою машиною.

Отже, іноді ми несподівано помічаємо, що рівень масла в двигуні знизився - або за сигналом на панелі, або при перевірці щупом. Це може викликати тривогу, але не поспішайте думати про капремонт. Є багато інших причин, і більшість із них - цілком вирішувані.

Спосіб №1: слідкуйте за витоком оливи

Це одна з найпоширеніших причин, особливо на автомобілях з пробігом. Масло може просто витікати з двигуна:

  • Через старіння або усадку прокладок. (Клапанну кришку, піддон картера, інші місця стикування деталей мотора).
  • У місцях кріплення навісного обладнання - бензонасоса, фільтра, датчиків тощо.
  • У старих моторах часто протікають шланги, що ведуть до маслорадіатора або окремих фільтрів.
  • Через зношені сальники - особливо колінчастого валу або трамблера (розподілюівача запалювання).

Як знайти витік

- Якщо масло тече лише при працюючому двигуні, воно може не залишати слідів - шукайте там, де накопичується пил, бо на ній сліди помітніше.

- Сліди можуть бути нижче реального місця витоку - гаряче масло здатне текти по несподіваних маршрутах.

- Не завжди видно плями на асфальті - масло може капати тільки під час руху. Але калюжки на асфальті часто є надійним індикатором протічки.

- Не плутайте витік із "потінням" - це початковий етап зношення прокладок, і він не завжди критичний.

Порада: Вимийте двигун, висушіть його і припорошіть тальком. Після запуску мотора плями масла будуть чітко видні на світлій поверхні.

Упав рівень масла: 3 кроки для діагностики і порятунку двигунаФото: якщо двигун схильний до споживання оливи, у далекі подорожі варто брати з собою каністру на долив (unsplash.com)

Спосіб №2: контроль за природним згорянням оливи

У будь-якому двигуні частина масла згорає під час роботи. Це залежить від:

  • Типу масла
  • Конструкції двигуна
  • Стану поршневої групи та клапанів

Деякі сучасні мотори (наприклад, VW Group, BMW, Subaru) конструктивно споживають більше масла. В інструкціях часто вказано допустиму витрату - до 1 літра на 1000 км.

Порада: Якщо новий або майже новий двигун раптово почав споживати багато масла - зверніться на СТО. Нові мотори до 2000–3000 км пробігу часто мають підвищену витрату масла, але це тимчасово.

Проте не завжди висока витрата - це норма. Дилери можуть посилатися на вищезгадані офіційні цифри, але це не завжди пояснює реальну проблему. Якщо раніше двигун споживав мало, а тепер раптом більше - шукайте причину (знос поршнів, поршневих кілець та циліндрів, сальників клапанів тощо).

Порада. Поширена причина, яка може не потребувати великого ремонту двигуна - так зване залягання кілець, коли вони втрачають рухливість через нагар. Проблема часто вирішується хімічними препаратами (промивними присадками), які заливаються в пальне, оливу чи просто в циліндр.

Сальники клапанів можна замінити без великих витрат. А от ремонт поршневої групи - це вже серйозна справа, яка потребує розбирання двигуна.

Спосіб №3: Стиль водіння та вибір оливи

Іноді в неконтрольованій втраті моторної оливи винен сам водій:

  • Тривала їзда на високих обертах збільшує витрату масла.
  • Деякі марки масла мають підвищену схильність до згоряння - це особливість їх складу.

Порада: Спробуйте змінити марку масла, залишаючись у межах тієї ж в’язкості та класу якості. І завжди перевіряйте рівень на суто горизонтальній поверхні, бажано в одному й тому ж місці - навіть невеликий нахил може спотворити показники.

Висновок

Надмірні втрати моторної оливи часто означає великі проблеми з двигуном. Тому розбиратись з причинами слід спокійно і із залученням кваліфікованих фахівців – і в першу чергу таких, яким ви довіряєте. Так чи інакше, більшість причин - цілком вирішувані, особливо якщо діяти уважно та з розумінням.

Раніше в нашій статті ми розповідали водіям, чому не можна забувати про зміну масла в двигуні і до чого це призводить.

Також у наших публікаціях ми розбирались, як часто замінювати оливу в авто і чому автовиробник не завжди точний у своїх рекомендаціях.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Autocar.

