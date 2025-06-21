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В Украину прибыл кроссовер Volkswagen Tayron: раскрыты цены и характеристики новинки

Суббота 21 июня 2025 13:10
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В Украину прибыл кроссовер Volkswagen Tayron: раскрыты цены и характеристики новинки Фото: в Украину прибыл кроссовер Volkswagen Tayron (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

В Украине стартовали продажи нового кроссовера Volkswagen Tayron. Автомобиль доступен с двумя моторами и предлагает на выбор несколько комплектаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Новинка пришла на замену кроссоверу Tiguan Allspace. Автомобиль доступен с салоном на пять или семь мест. В список оснащения вошли адаптивный круиз-контроль, обогрев всех сидений, аудиосистема Harman Kardon, матричные фары IQ.Light и тому подобное.

В Украину прибыл кроссовер Volkswagen Tayron: раскрыты цены и характеристики новинки

Кроссовер получил новые сиденья ergoActive Plus с пневматической регулировкой поясницы в четырех направлениях и пневматической 10-камерной функцией массажа идеально соответствуют высококачественному характеру и интерьеру Tayron.

В Украину прибыл кроссовер Volkswagen Tayron: раскрыты цены и характеристики новинки

Двигатели новинки

На старте продаж на нашем рынке Tayron предложат с двумя силовыми установками на выбор.

В гамму войдут два дизельных двигателя 2.0 TDI, которые предлагаются мощностью от 150 до 193 л.с. и в передне- и полноприводном исполнении. Бензиновый двигатель 2.0 TSI (EA888 evo4) мощностью в 265 л.с. доступен исключительно в сочетании с системой полного привода 4MOTION. Коробка передач во всех Tayron - семиступенчатый "робот" DSG. Цены на новинку стартуют с отметки в 2 099 008 гривен.

New Volkswagen Tayron Coming Soon: Specs, price and release info Autotrader

Напомним, ранее немецкий автопроизводитель показал обновленный Volkswagen Multivan. Минивэн получил восьмиместную версию. До сих пор в гамме были лишь варианты на пять, шесть или семь посадочных мест.

Также немецкий автопроизводитель готовит самый динамичный Tiguan в истории. Компания планирует вернуть в спортивную линейку популярный кроссовер, который может получить традиционный 2,0-литровый турбомотор, или гибридную силовую установку.

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