В Україну прибув кросовер Volkswagen Tayron: розкриті ціни та характеристики новинки
В Україні стартували продажі нового кросовера Volkswagen Tayron. Автомобіль доступний з двома моторами та пропонує на вибір кілька комплектацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Новинка прийшла на заміну кросоверу Tiguan Allspace. Автомобіль доступний із салоном на п'ять, чи сім місць. До списку оснащення увійшли адаптивний круїз-контроль, обігрів всіх сидінь, аудіосистема Harman Kardon, матричні фари IQ.Light тощо.
Кросовер отримав нові сидіння ergoActive Plus з пневматичним регулюванням попереку в чотирьох напрямках і пневматичною 10-камерною функцією масажу ідеально відповідають високоякісному характеру та інтерʼєру Tayron.
Двигуни новинки
На старті продажів на нашому ринку Tayron запропонують із двома силовими установками на вибір.
У гаму увійдуть два дизельних двигуни 2.0 TDI, які пропонуються потужністю від 150 до 193 к.с. та передньо- й повноприводному виконанні. Бензиновий двигун 2.0 TSI (EA888 evo4) потужністю в 265 к.с. доступний виключно у поєднанні з системою повного приводу 4MOTION. Коробка передач у всіх Tayron – семиступінчастий "робот" DSG. Ціни на новинку стартують з позначки у 2 099 008 гривень.
Нагадаємо, раніше німецький автовиробник показав оновлений Volkswagen Multivan. Мінівен отримав восьмимісну версію. Досі в гамі були лише варіанти на п'ять, шість чи сім посадкових місць.
Також німецький автовиробник готує найдинамічніший Tiguan в історії. Компанія планує повернути в спортивну лінійку популярний кросовер, який може отримати традиційний 2,0-літровий турбомотор, або гібридну силову установку.
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