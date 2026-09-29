В Украине стартовали продажи нового бренда FUSO: фото и характеристики

В Украине стартуют официальные продажи коммерческих грузовых и специализированных автомобилей международного бренда FUSO.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе компании.
Дистрибуцию техники обеспечивает ООО "ЭМ ЭМ СИ Украина", официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi Motors в Украине. Компания уже завершила сертификацию первой модельной линейки.
Первой серией, которая становится доступна украинским клиентам, являются легкие и среднетоннажные грузовые автомобили FUSO Canter полной массой от 6 до 8,5 тонн.
Модельный ряд нацелен на компании логистики и дистрибуции, аграрный сектор, ритейл, строительные компании, производственные компании, энергетические компании, операторов критической инфраструктуры и органы местного самоуправления.
Клиентам могут выбрать между механической и автоматизированной коробками передач в зависимости от типа эксплуатации автомобиля. Для работы в сложных условиях доступны модификации с полным приводом 4х4, выбор колесных баз и двойной кабины позволяет создать автомобиль максимально адаптированный к специфике бизнеса.
Украинское представительство уже приступило к формированию национальной дилерской и сервисной сети FUSO и расширяет партнерскую сеть производителей кузовных надстроек и специализированного оборудования.
Напомним, в Украине планируют ужесточить наказание за превышение скорости. В зависимости от масштаба нарушения штрафы составят от 680 до 17 тысяч гривен.
Однако законопроект до сих пор не принят Верховной Радой. Ранее нардепы не поддержали соответствующий документ. Законопроект получил 225 голосов за необходимые 226.