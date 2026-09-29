В Украине стартовали продажи нового бренда FUSO: фото и характеристики

Дистрибуцию техники обеспечивает ООО "ЭМ ЭМ СИ Украина", официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi Motors в Украине. Компания уже завершила сертификацию первой модельной линейки.

Первой серией, которая становится доступна украинским клиентам, являются легкие и среднетоннажные грузовые автомобили FUSO Canter полной массой от 6 до 8,5 тонн.

Модельный ряд нацелен на компании логистики и дистрибуции, аграрный сектор, ритейл, строительные компании, производственные компании, энергетические компании, операторов критической инфраструктуры и органы местного самоуправления.

Клиентам могут выбрать между механической и автоматизированной коробками передач в зависимости от типа эксплуатации автомобиля. Для работы в сложных условиях доступны модификации с полным приводом 4х4, выбор колесных баз и двойной кабины позволяет создать автомобиль максимально адаптированный к специфике бизнеса.

Украинское представительство уже приступило к формированию национальной дилерской и сервисной сети FUSO и расширяет партнерскую сеть производителей кузовных надстроек и специализированного оборудования.