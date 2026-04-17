Цены на АЗС пошли вниз: сколько стоит топливо вечером 17 апреля
Украинские АЗС снизили цены на бензин и дизель после роста в начале недели. А после объявления Ирана о разблокировании Ормузского пролива самые популярные сети снова "переписали" цены на стелах.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоит топливо на украинских АЗС вечером 17 апреля.
Главное:
- Дизель: Дизельное топливо в среднем подешевело на 2 гривны.
- Бензин: 95-й бензин, в том числе и премиум, упал в цене в среднем на 1 гривну.
- Где дешевле всего: Самый дешевый бензин и дизель на заправках "Укрнафты".
Неделя началась с роста цен на стелах украинских АЗС. Во вторник, 14 апреля, дизель на самых популярных сетях достигал отметки 93,90 грн за литр, дорожал и премиальный 95-й бензин.
А заканчивается неделя падением цен в среднем на 1 грн на бензин и на 2 грн на дизель. Только на "Укрнафте" ценники остались фактически неизменными, подешевел только премиальный 95-й бензин.
Сколько стоит дизель и бензин на АЗС 17 апреля (Инфографика РБК-Украина)
Детализация цен на АЗС 17 апреля
OKKO
- Бензин Pulls 95: 78,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 75,90 грн
- ДП Pulls: 94,90 грн
- ДТ Евро: 91,90 грн
- Газ: 49,90 грн
WOG
- Бензин 95 (Mustang): 78,90 грн
- Бензин 95 Евро: 75,90 грн
- ДП Mustang: 94,90 грн
- ДТ Евро-5: 91,90 грн
- Газ: 49,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 95: 79,99 грн
- Бензин А-95: 75,99 грн
- ДП NANO Extro: 94,99 грн
- ДТ NANO: 91,99 грн
- Газ: 49,98 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 78,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 69,90 грн
- Бензин А-95: 69,90 грн
- Бензин А-92: 66,90 грн
- ДТ (Energy): 93,50 грн
- ДТ: 89,50 грн
- Газ: 49,90 грн