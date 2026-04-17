Ціни на АЗС пішли вниз: скільки коштує пальне ввечері 17 квітня

20:05 17.04.2026 Пт
2 хв
Де бензин та дизель коштують сьогодні найдешевше?
Дмитро Левицький
Ціни на АЗС пішли вниз: скільки коштує пальне ввечері 17 квітня Фото: скільки коштує бензин і дизель на АЗС сьогодні (Getty Images)

Українські АЗС знизили ціни на бензин та дизель після зростання на початку тижня. А після оголошення Ірану про розблокування Ормузької протоки найпопулярніші мережі знову "переписали" ціни на стелах.

РБК-Україна розповідає, скільки коштує пальне на українських АЗС ввечері 17 квітня.

Читайте також: Чи обваляться ціни на АЗС в Україні після заяви Ірану: прогноз експерта

Головне:

  • Дизель: Дизельне паливо в середньому подешевшало на 2 гривні.
  • Бензин: 95-й бензин, зокрема й преміум, впав в ціні в середньому на 1 гривню.
  • Де найдешевше: Найдешевший бензин та дизель на заправках "Укрнафти".

Тиждень розпочався зі зростання цін на стелах українських АЗС. У вівторок, 14 квітня, дизель на найпопулярніших мережах сягав позначки 93,90 грн за літр, дорожчав і преміальний 95-й бензин.

А закічується тиждень падінням цін в середньому на 1 грн на бензин та на 2 грн на дизель. Лише на "Укрнафті" цінники залишилися фактично незмінними, здешевшав лише преміальний 95-й бензин.

Ціни на АЗС пішли вниз: скільки коштує пальне ввечері 17 квітня

Скільки коштує дизель та бензин на АЗС 17 квітня (Інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 17 квітня

OKKO

  • Бензин Pulls 95: 78,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 75,90 грн
  • ДП Pulls: 94,90 грн
  • ДП Євро: 91,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 95 (Mustang): 78,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 75,90 грн
  • ДП Mustang: 94,90 грн
  • ДП Євро-5: 91,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 95: 79,99 грн
  • Бензин А-95: 75,99 грн
  • ДП NANO Extro: 94,99 грн
  • ДП NANO: 91,99 грн
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 78,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 69,90 грн
  • Бензин А-95: 69,90 грн
  • Бензин А-92: 66,90 грн
  • ДП (Energy): 93,50 грн
  • ДП: 89,50 грн
  • Газ: 49,90 грн

Чи обваляться ціни на АЗС в Україні після заяви Ірану: прогноз експерта
Чи обваляться ціни на АЗС в Україні після заяви Ірану: прогноз експерта
